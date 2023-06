Pensione di vecchiaia, in arrivo nuova piattaforma per le domande: cosa cambierà

In arrivo nuove modalità semplificate per richiedere la pensione di vecchiaia. A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 2427 del 28 giugno 2023, in cui si rende noto l’avvio della sperimentazione di una piattaforma rinnovata con la quale richiedere le prestazioni pensionistiche sarà molto più semplice.



Il progetto rientra nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR per la digitalizzazione e la semplificazione: in questi mesi, per esempio, sono arrivate nuove procedure semplificate per la Naspi e per l’Assegno sociale. Tra i progetti di digitalizzazione rientra la realizzazione dell’“hub di accesso alle prestazioni pensionistiche”, una nuova piattaforma che, afferma l’Inps, “ha l’obiettivo di agevolare e semplificare la presentazione della domanda di pensione, anche attraverso la precompilazione di alcuni dati, di gestire in maniera integrata e sempre più automatica la liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di indirizzare i pagamenti in modo corretto e tempestivo.”

Come anticipato, il progetto attraverserà adesso una fase di sperimentazione durante la quale un campione di 5000 utenti in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia sarà contattato tramite lettera cartacea e notifiche sulle App Io e MyInps, contenenti le istruzioni per accedere alla nuova procedura semplificata. Dopo il periodo di sperimentazione la piattaforma sarà rilasciata a tutti i cittadini.



Come funzionerà quindi la nuova domanda? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Pensione di vecchiaia: nuova piattaforma in arrivo L’Inps rientra tra le Amministrazioni titolari degli interventi di digitalizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interventi che serviranno a garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili. Tra questi progetti rientra anche la realizzazione dell’Hub di accesso alle prestazioni pensionistiche, una nuova piattaforma che permetterà una gestione semplificata delle domande di pensione, grazie anche alla precompilazione di alcuni dati e alla gestione automatica dei pagamenti, per avere delle liquidazioni tempestive e corrette.

Pensione di vecchiaia: parte la sperimentazione Come spiegato dall’Inps nel Messaggio numero 2427, sarà contattato nei prossimi giorni un primo campione di 5mila assicurati, iscritti alla Gestione privata e alla Gestione pubblica. In particolare, rende noto l’Istituto, la comunicazione sarà effettuata con le seguenti modalità: se il soggetto interessato ha un’età prossima a quella utile per il pensionamento di vecchiaia e non è già pensionato, viene inviata una comunicazione che invita l’assicurato ad accedere alla propria area personale per il completamento della domanda di pensione precompilata , resa già disponibile dall’Istituto. In particolare, la comunicazione verrà inviata, in questa prima fase, ai soggetti di e tà pari o superiore a 66 anni e 9 mesi e previa verifica che, in base a quanto presente negli archivi dell’Istituto, il soggetto sia prossimo alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

, resa già disponibile dall’Istituto. In particolare, la comunicazione verrà inviata, in questa prima fase, ai soggetti di e e previa verifica che, in base a quanto presente negli archivi dell’Istituto, il soggetto sia prossimo alla maturazione del requisito di utile per l’accesso alla pensione di vecchiaia; per semplificare l’accesso alla futura pensione a coloro che compiono 65 anni nel mese di trasmissione, sarà inviata una comunicazione personalizzata contenente l’estratto conto e tutte le indicazioni per segnalare eventuali errori o incongruenze. Questo campione di 5mila assicurati riceverà la comunicazione contenente il percorso da seguire per raggiungere la propria domanda precompilata e l’estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione, attraverso: lettera cartacea;

messaggio sull’App “IO”;

messaggio sull’App “MyInps”. Se l’utente ha reso noto all’Istituto il proprio numero di cellulare, questi riceverà anche un SMS che lo informerà dell’avvenuto invio della comunicazione mediante i sopraccitati canali.

Scarica il Messaggio Inps Messaggio Inps numero 2427 del 28 giugno 2023 85 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Pensione di vecchiaia: quali sono i requisiti d’accesso nel 2023 I requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia 2023 variano a seconda che l’interessato abbia o meno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Nei confronti di quanti, al 31 dicembre 1995, erano in possesso di anzianità contributiva, la pensione di vecchiaia viene riconosciuta al ricorrere delle seguenti condizioni: Cessazione dell’attività di lavoro dipendente;

Compimento dell’età pensionabile;

Requisiti assicurativi e contributivi. Per i lavoratori dipendenti, la pensione liquidata dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) è prevista per il biennio 2023-2024 al compimento dei 67 anni di età, requisito adeguato alla speranza di vita. È altresì richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.



Il vecchio requisito dell’anzianità contributiva pari a 15 anni opera ancora per quanti lo hanno maturato entro il 31 dicembre 1992, nonché gli ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992.

Ulteriori deroghe sono previste in favore di: Invalidi con grado di infermità pari o superiore all’80%;

Lavoratori addetti ad attività usuranti;

Lavoratori non vedenti;

Contratti di espansione mediante i quali è possibile garantire l’uscita anticipata dei dipendenti prossimi alla pensione.

Coloro che hanno ottenuto il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 o che, già titolari di un conto assicurativo a quella data, abbiano optato per il sistema contributivo, conseguono la pensione di vecchiaia 2023 al ricorrere delle seguenti condizioni: 67 anni di età e 20 di contributi a patto che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale ;

; In alternativa, 71 anni di età (requisito soggetto ad adeguamento in base alla speranza di vita) ed almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (questo significa che non vengono considerati i contributi figurativi). Pertanto, nell’arco temporale dal 2019 al 2024 (compreso) l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia corrisponde a: 67 anni di età e 20 di contributi;

In alternativa, 71 anni di età e 5 di contributi. Anche in questo caso sono previste deroghe in favore di quanti svolgono attività usuranti nonché per le lavoratrici madri. Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di pensione iscriviti alla nostra Newsletter compilando il form in basso: