Il maltempo in Romagna non dà tregua. In due giorni di allerta rossa si registrano 14 fiumi e torrenti esondati tra Bolognese e Romagna. Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove ieri sera è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata di maltempo delle scorse due settimane. Qui è esondato il Lamone, la cui rottura dell’argine ha interessato anche il lato sinistro del fiume, quello rivolto verso il centro della città.



Una sola parola utilizzata dai sindaci delle città e dei paesi colpiti: “disastro”, nel tentativo di descrivere una situazione che non si vedeva da decenni nel territorio emiliano-romagnolo, letteralmente sott’acqua. Scantinati e strade sommersi, acqua arrivata fino ai piani alti dei palazzi, morti e dispersi: una situazione drammatica.



Gli appelli sono gli stessi da parte dei primi cittadini: restate a casa e abbandonate gli argini dei torrenti, gli scantinati e garage e raggiungete i piani alti.





Gli spostamenti quindi sono caldamente sconsigliati. L’autostrada resta aperta per il passaggio dei mezzi di soccorso, ma la richiesta ai cittadini è di non transitare se non per urgenze.



Proviamo comunque a scattare una fotografia della situazione viabilità, sperando di essere utili ai cittadini che devono mettersi in viaggio in queste zone tra Bologna, Faenza, Forlì, Cesena e le zone costiere di Rimini, Riccione, Cesenatico e le Marche.

Maltempo in Romagna: i treni sospesi e cancellati Il maltempo in Romagna sta causando enormi disagi negli spostamenti sulla rete dei treni e convogli. Consigliamo a chi deve prendere treni regionali e Frecciarossa di consultare il sito di Trenitalia, in continuo aggiornamento sulla situazione maltempo e circolazione treni. Nella Homepage c’è la sezione “infotraffico” con tutte le notizia in tempo reale, direttamente dalla sala operativa di Trenitalia.

Da questa sezione è inoltre possibile utilizzare il servizio “Cerca Treno/stazione. Per conoscere quindi Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

(Aggiornamento alle ore 10.00 del 17 maggio): Linea convenzionale Bologna – Firenze: circolazione rallentata dalle ore 7:00 per danni causati dal maltempo – La circolazione permane rallentata;

Linea Firenze – Faenza: circolazione sospesa tra Marradi e Faenza dalle ore 18:30 del 16 maggio per danni causati dal maltempo – La circolazione è ancora sospesa, con possibile ritardi e cancellazioni;

Linee Bologna – Ancona e Ferrara – Ravenna – Rimini: circolazione sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza e tra Ravenna e Castelbolognese dalle ore 17:00 del 16 maggio per condizioni meteo critiche

In particolare, la circolazione resta sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e ora anche tra Bologna e Sasso Marconi.

Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia.

Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio.



I treni Alta Velocità e InterCity subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni.

I treni Regionali, sempre a causa del maltempo in Romagna, subiscono cancellazioni e limitazioni di percorso nelle località di Forlì, Pesaro e Ravenna.

I TRENI CANCELLATI SU QUESTA LINEA • FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35)

• FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:15)

• FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54)

• FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (9:54)

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58)

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Mestre (15:56)

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22.56)

• FR 9811 Milano Centrale (17:30) – Pescara (21:48)

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) – Pescara (23:05)

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) – Ancona (22:42)

• FR 8829 Milano Centrale (20:05) – Ancona (23:38)

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00)

• IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40)

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51)

• IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49)

TRENI CON LIMITAZIONI DI PERCORSO E DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (15:05): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta/Roma Tiburtina/Firenze Campo di Marte e non ferma a Termoli, Pescara, Civitanova, Ancona, Pesaro e Rimini.

• FR 8851 Ravenna (6:15) – Roma Termini (11:00): il treno ha origine da Rimini.

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (16:04): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16.54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona.

• FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54): il treno è cancellato tra Pesaro e Bologna Centrale.

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona.

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (20:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Pesaro.

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta/Roma Tiburtina/Firenze Campo di Marte e non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• FR 8811 Milano Centrale (13:05) – Lecce (21:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze Campo di Marte /Roma Tiburtina/Caserta e non ferma a Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8815 Venezia Mestre (15:04) – Lecce (23:45): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona.

• FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze Campo di Marte /Roma Tiburtina/Caserta e non ferma a Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

• FR 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze Campo di Marte/Roma Tiburtina/Caserta e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55): il treno termina la corsa a Pescara.

• FB 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:05): il treno termina la corsa a Rimini.

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00): il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55): oggi il treno termina la corsa a Bologna Centrale.

• IC 612 Lecce (8:35) – Milano Centrale (21:40): oggi il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40): oggi il treno ha origine da Ancona.

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale.

• IC 613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05): il treno termina la corsa a Bologna Centrale.

• IC 611 Bologna Centrale (16.00) – Bari Centrale (23:08): oggi il treno ha origine da Ancona.

Maltermpo in Romagna: autostrade chiuse Anzitutto le notizie sui tratti di strada autostradali chiusi o in difficoltà. Gli allagamenti diffusi nell’area romagnola interessano anche alcuni tratti dell’A14, dove l’acqua ha raggiunto il piano viabile. “Per questo motivo, al fine di preservare la circolazione lungo i tratti interessati e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua è stato necessario ridurre il numero di corsie transito“, ha avvisato in una nota Autostrade per l’Italia.



La situazione è in continuo aggiornamento, per ora è questa: RIMINI – FAENZA – Tratto Chiuso (dal km 117.3 – Direzione: Bologna) Tratto Chiuso tra Rimini Nord e Faenza per Allagamenti (17 maggio 2023, 11:23);

Tratto Chiuso tra Rimini Nord e Faenza per Allagamenti (17 maggio 2023, 11:23); A14 BOLOGNA-TARANTO IMOLA – RAVENNA – Tratto Chiuso (dal km 0 – Direzione: Ravenna) Tratto Chiuso tra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir. per Allagamenti (17 maggio 2023, 11:11);

Tratto Chiuso tra Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA e SS 309 Dir. per Allagamenti (17 maggio 2023, 11:11); BOLOGNA – CESENA – Tratto Chiuso (dal km 22.2 – Direzione: Taranto) Tratto Chiuso tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord per Allagamenti (17 maggio 2023, 10:39);

Tratto Chiuso tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord per Allagamenti (17 maggio 2023, 10:39); 14 BOLOGNA-TARANTO BOLOGNA – FORLI ` – Tratto Chiuso (dal km 14.4 – Direzione: Taranto). Tratto Chiuso tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Forli’ per Allagamenti (17 maggio 2023, 09:18);

` – Tratto Chiuso (dal km 14.4 – Direzione: Taranto). Tratto Chiuso tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Forli’ per Allagamenti (17 maggio 2023, 09:18); A14 BOLOGNA-TARANTO RIMINI – FAENZA – Tratto Chiuso (dal km 117.3 – Direzione: Bologna) Tratto Chiuso tra Rimini Nord e Faenza per Allagamenti (17 maggio 2023, 09:06)

Per aggiornamenti in tempo reale consigliamo di consultare il sito di Autostrade in tempo reale



Maltempo in Romagna: le strade chiuse Anas comunica anche che, per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas (Gruppo FS Italiane) ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna.

In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1.



Consulta inoltre il link del servizio Anas sulla viabilità stradale

(Foto di copertina: Ansa)