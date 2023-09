Passata la pausa estiva, tra i temi più discussi dell’attualità politico-economica italiana nel mese di settembre figurano i contenuti della Legge di bilancio 2024. La prossima Manovra si avvicina e a breve sarà pronta la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economica e finanza, che anticiperà i prossimi obiettivi finanziari.



Tra i punti principali della Manovra, stando alle dichiarazioni del premier Meloni e di altri esponenti dell’esecutivo, si segnalano il sostegno alle famiglie, grazie ad un piano dedicato alla natalità, la proroga di alcune delle misure (vedi Quota 103) di accesso anticipato alla pensione ed infine l’attenzione alla riduzione del cuneo fiscale e gli altri provvedimenti del cosiddetto pacchetto Lavoro.



Concentriamoci in particolare su questi ultimi.

Legge di bilancio 2024: conferma Taglio al cuneo fiscale Stando alle parole del premier Giorgia Meloni, diffuse dall’agenzia Adnkronos lo scorso 17 settembre e pronunciate nel corso della sua intervista a “Dritto e rovescio”, nella prossima Manovra troverà spazio il taglio del cuneo fiscale.

L’attuale riduzione dei contributi nei confronti dei lavoratori dipendenti “fino a sette punti per chi ha redditi fino a 25 mila euro e sei punti per chi ha redditi fino a 35 mila” ha affermato Meloni “ha messo nelle tasche di chi aveva un reddito più basso fino a 100 euro di aumento mensile”. Obiettivo sembra ora quello di rinnovare la misure nella Legge di bilancio 2024.

Si tratta, ha concluso il premier, di una “misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarla per tutto il 2024”.



Ricordiamo infatti che la Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha previsto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 una riduzione dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti, pari a: 2 punti percentuali , a patto che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

, a patto che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1923,00 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il successivo Decreto Lavoro (D.L. numero 48/2023) ha incrementato lo sgravio di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, portandolo rispettivamente al 6 e 7%.



Di conseguenza, in caso di conferma delle intenzioni del premier Meloni, nel 2024 i lavoratori potranno beneficiare ancora dello sgravio IVS nelle misure attualmente in vigore.

Legge di bilancio 2024: conferma bonus assunzioni Stando a quanto afferma Confesercenti sul proprio sito “confesercenti.it” in una news dello scorso 6 settembre, in agenda, nella prossima Legge di bilancio 2024, ci “sarebbe la proroga degli incentivi per l’assunzione di donne e under 36”.



E’ utile ricordare che gli sgravi in parola sono stati previsti, per l’anno corrente, a norma dell’ultima Manovra (la citata Legge numero 197/2022).

Bonus assunzioni under 36 oggi Ancora per tutto il 2023 è in vigore un bonus per l’assunzione di giovani under 36. Per un periodo massimo di 36mesi, è riconosciuto un abbattimento totale (nel limite di 8 mila euro annui) dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani:

– Di età fino a 35 anni (36 anni non compiuti);

– Privi di un precedente rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.



Bonus assunzioni donne oggi In via sperimentale per gli anni 2021, 2022 e 2023, le assunzioni a tempo determinato/indeterminato di donne disoccupate, già destinatarie di una riduzione del 50% dei contributi a carico azienda, beneficiano di un abbattimento totale dei contributi stessi nel limite massimo di 8 mila euro annui per il 2023 (nel biennio precedente il tetto era fissato a 6 mila euro). Questo il succo del bonus assunzioni donne svantaggiate in vigore per tutto il 2023.

Un altro punto della Legge di bilancio 2024, sottolineato sempre da Confesercenti, riguarda la proroga della “tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività”.



La misura in realtà è figlia dell’ultima Legge di bilancio con cui si è prevista (articolo 1, comma 63) per i premi e le somme erogati nell’anno corrente, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività dal 10 al 5%.

Il taglio in parola, animato dall’intento di ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sulle buste paga dei lavoratori privati, opera con riguardo a: premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

somme pagate a titolo di partecipazione agli utili.

Si precisa che la detassazione è garantita entro il limite complessivo (premi ed utili) di 3 mila euro, valutati al lordo della ritenuta al 5 – 10% ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.



La soglia citata passa a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori.

Da notare che l’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali agisce limitatamente al settore privato, in favore di dipendenti di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali ed enti pubblici economici.



I soggetti in questione devono aver totalizzato, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, un reddito da lavoro dipendente di importo non eccedente gli 80 mila euro, comprensivo di: somme soggette ad imposta sostitutiva;

pensioni di ogni genere ed assegni equiparati;

quota di Tfr liquidata in busta (Quir);

redditi da lavoro dipendente riconducibili ad un’attività di lavoro svolta all’estero, anche se non tassati in Italia.

Legge di bilancio 2024: fringe benefit con soglia 3.000 euro Il pacchetto lavoro della Legge di bilancio 2024 dovrebbe comprendere, da ultimo, l’estensione “della soglia esentasse per i fringe benefit per i lavoratori senza figli”.

Il citato Decreto Lavoro ha infatti previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, di portare la soglia di esenzione fiscale a 3 mila euro, in luogo del limite ordinario di 258,23 euro, con riferimento ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti.



La soglia maggiorata opera, tuttavia, con riferimento a quanti hanno figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, considerati fiscalmente a carico del lavoratore.

Da notare che la vivenza a carico ricorre nei confronti dei figli che possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, valore che passa a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni.



