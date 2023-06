Il Decreto alluvione Emilia-Romagna ha stanziato fondi per aiutare i lavoratori autonomi dei territori colpiti dall’emergenza maltempo nel mese di maggio. Lo ha fatto con una indennità lavoratori autonomi ad hoc, che sarà versata a professionisti delle zone alluvionate.



In termini tecnici è stata chiamata nell’articolo 7 del decreto “Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi”, sarà gestita dall’Inps previa domanda da parte della persona interessata.



Ricordiamo che il Decreto alluvione ha previsto tutta una serie di aiuti, non solo per lavoratori, ma anche per i contribuenti delle zone colpite dalle esondazioni, ancora alle prese col difficile ritorno alla normalità: lo stop ai versamenti tributari e contributivi in primis; ma anche la sospensione delle bollette e quella dei mutui. E poi ancora la cassa integrazione per i dipendenti delle aziende emiliano-romagnole messe in ginocchio.



Focus di questo articolo è l’indennità per lavoratori autonomi dai 500 ai 3 mila euro. Ecco come funziona e chi può chiederla.

Indennità lavoratori autonomi 2023: cos’è La straordinaria ondata di maltempo che ha colpito tutte le provincie dell’Emilia-Romagna nel mese di maggio ha messo in ginocchio l’intera economia della Regione, oltre che le vite dei privati cittadini e famiglie. Le decine dei fiumi esondati hanno distrutto case, strade e aziende. In sostanza tutto il mondo del lavoro romagnolo è in seria difficoltà.



Tra le prime misure di emergenza varate dal governo c’è quindi un sostegno al reddito dei lavoratori autonomi: si tratta di una vera e propria indennità una tantum, che alcune categorie di lavoratori e professionisti autonomi possono chiedere in questa prima fase emergenziale.

Indennità lavoratori autonomi 2023: come funziona L’articolo 7 del Decreto Alluvione Emilia-Romagna ne spiega il funzionamento. Si tratta di una indennità una tantum: cioè viene erogata una volta sola. Non è quindi un beneficio periodico.

Indennità lavoratori autonomi 2023: a chi viene erogata I destinatari di questo bonus una tantum sono tutta quella schiera di professionisti e autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tra questi: collaboratori coordinati e continuativi (i co.co.co),

(i co.co.co), titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,

e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

Importi dell’indennità lavoratori autonomi 2023 Quanto possono chiedere di indennità questi lavoratori inclusi nel sostegno del governo? Le cifre vanno dai 500 ai 3 mila euro.

Più in dettaglio, il bonus autonomi è “pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3 mila euro”. Così dice la norma.

L’indennità autonomi fino a 3mila euro viene erogata dall’Inps, previa domanda corredata dalla documentazione necessaria. Sarà quindi l’Inps a gestire la procedura di istanza, verifica, riconoscimento e pagamento.

Alluvione Emilia-Romagna: elenco aiuti approvati Tra le principali misure del provvedimento da 2 miliardi varato dal governo citiamo: il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;

sospensione dei pagamenti tributari e contributivi

il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati;

superbonus 110% prorogato a dicembre: il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%;

la sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

il rinvio fino al 31 luglio 2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall’ evento alluvionale;

la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto luglio 2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari;

la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini dei procedimenti amministrativi;

la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

