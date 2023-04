Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): cos’è, importi e come funzionerà dal 2024

Come funzionerà la Garanzia per l’attivazione lavorativa in arrivo per i cittadini occupabili? Il Decreto Lavoro, prossimo all’approvazione in Consiglio dei Ministri, introduce una serie di aiuti a beneficio dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, abrogato a partire dal prossimo 1° gennaio a norma dell’ultima Legge di bilancio (L. 29 dicembre 2022 numero 197).



Tra le diverse prestazioni figura la Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL), caratterizzata da un importo mensile erogato dall’Inps, subordinato alla sottoscrizione di un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, da parte di coloro che sono in condizioni di povertà assoluta ed hanno un’età tra i 18 e i 59 anni.



Analizziamo la novità in dettaglio alla luce della bozza di decreto – legge.

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL) dal 1° gennaio 2024 Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, appartenenti a nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere alla Garanzia per l’Inclusione (GI) la bozza del decreto lavoro istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la GAL “quale misura di sostegno economico per l’attivazione lavorativa”.

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): beneficiari GAL, acronimo di Garanzia per l’attivazione lavorativa, è diretta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6 mila euro annui.

La prestazione può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare, ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE sopra citato.



Per il diritto alla GAL il nucleo familiare di riferimento è quello definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159/2013, con le seguenti precisazioni: I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio , qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; I componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, ovvero del medesimo nucleo come individuato ai fini anagrafici “continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione” (bozza);

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare di questi ultimi esclusivamente quando è di età inferiore a trent’anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini Irpef, non è coniugato o in unione civile ai sensi della Legge 20 maggio 2016 numero 76 e non ha figli.

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): requisiti Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti: Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno , il componente che richiede la misura dev’essere cumulativamente: Cittadino dell’Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in alternativa cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2007 numero 251; Al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo; Residente in Italia. Da ultimo, la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di: Assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi continuativi; Assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

, il componente che richiede la misura dev’essere cumulativamente:

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): dimissioni volontarie Non ha diritto alla GAL il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni stesse.

Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 numero 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, Legge 28 giugno 2012 numero 92.

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): importo mensile Il sussidio statale garantito ai beneficiari della GAL è quantificato in 350 euro mensili, erogati per dodici mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico per il secondo richiedente, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, è pari invece a 175 euro.



La prestazione (erogata dall’Inps direttamente al beneficiario) decorre dal mese successivo quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale. Il beneficiario dev’essere convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.



L’erogazione del sussidio è comunque condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, fermo restando l’obbligo di assolvimento del diritto – dovere all’istruzione e formazione ai sensi del Decreto legislativo 15 aprile 2005 numero 76 o il relativo proscioglimento.



Il percorso di attivazione viene attuato mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL, attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego. Il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, è tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150.



Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza. Ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, Legge 29 dicembre 2022 numero 197.

Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL): compatibilità La GAL presenta un profilo di incompatibilità con la Garanzia per l’Inclusione (GI) anch’essa contemplata nel decreto lavoro, nonché con ogni altro “strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per disoccupazione”.

