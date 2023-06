Torna la prova scritta per l’Esame Avvocato 2023, ma sarà solo una. Per il resto si avrà un orale suddiviso in 3 parti. Lo prevede un emendamento inserito nel Decreto Enti locali (proposto da Forza Italia e patrocinato da Aiga). In sostanza quindi sono state accolte le richieste delle associazioni di categoria, in netta protesta con la precedente decisione del Ministero di giustizia di tornare alle vecchie modalità scritte pre-covid dell’esame di Stato per la professione forense.



“Sono molto soddisfatto che l’accesso alla professione forense veda finalmente un esame davvero teso a verificare le capacità concrete degli aspiranti avvocati, evitando prove che nella concretezza della professione non trovavano alcun riscontro”, ha dichiarato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. “Già da quest’anno – prosegue Sisto – l’esame di Stato prevederà una sessione scritta, con la redazione di un atto professionale su materia a scelta del candidato; e una orale, con la riproposizione del caso pratico da risolvere e tre materie a scelta tra diritto penale, civile e amministrativo e procedura penale e civile, con l’obbligo di scegliere almeno una procedura. A queste materia si aggiunge, ovviamente e irrinunciabilmente la deontologia professionale”.



Un sospiro di sollievo è stato tirato dall’Associazione italiana giovani avvocati, tra i primi ad alzare la bandiera della protesta sulla circolare del Ministero. “Grande soddisfazione” è stata infatti espressa dal presidente Aiga Francesco Paolo Perchinunno: “L’emendamento proposto da AIGA, recepisce la richiesta avanzata al Governo circa un mese fa, di una sola prova scritta, che dunque tiene conto delle criticità che vi erano per l’esame di abilitazione. Mentre la prova orale suddivisa in tre fasi – prosegue – rappresenta un test che non vuole eliminare il buon esito della modalità d’esame sperimentata con il doppio orale.



Vediamo in sintesi la diatriba creatasi sull’Esame Avvocato 2023 e cosa cambia con l’emendamento approvato sulle nuove modalità di esame per il 2023.



Decisione però che non sembra essere stata accolta a braccia aperte dall’avvocatura, soprattutto in vista dell’imminenza delle prove che si terranno a dicembre, cosa che obbligherebbe i candidati e stravolgere in poco tempo le modalità di studio e preparazione.



In primis il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, che ha inviato una lettera al ministero, chiedendo la proroga degli esami orali. Nella nota inviata, Greco spiega che il ripristino delle originarie modalità di svolgimento dell’esame, senza una propedeutica riforma dell’accesso alla professione, significherebbe solo provocare “grandi difficoltà ai tirocinanti, i quali nel giro di pochi mesi dovrebbero rivedere i criteri di studio e si troverebbero a svolgere le prove d’esame avendo basato la preparazione per un esame organizzato con diverse modalità”.

Esame Avvocato 2023: la circolare sul ritorno alla prova scritta La circolare incriminata è quella diramata dal Ministero di giustizia lo scorso maggio, che chiedeva il ritorno alle vecchie modalità di svolgimento dell’Esame Avvocato per il 2023. Veniva richiesto ai presidenti delle Corti d’appello di rinunciare alla modalità orale, introdotta durante l’emergenza covid, per tornare al tradizionale esame scritto.



Nella comunicazione diffusa da via Arenula si esortavano i Presidenti a verificare l’esistenza delle condizioni per reintrodurre, nella sessione 2023-24, lo schema di esame a 3 prove scritte e un orale, e di verificare la disponibilità di locali, di ampiezza e caratteristiche idonee allo svolgimento delle prove scritte, per un numero di potenziali candidati pari a quelli che hanno partecipato delle ultime sessioni, e di adottare tutti i consequenziali atti amministrativi necessari per assicurarne la disponibilità per lo svolgimento delle stesse tra l’11 e il 15 dicembre 2023.

Esame Avvocato 2023: proteste sul ritorno all’esame scritto Su questa circolare e sullo stop all’orale rafforzato e il ritorno agli scritti, si sono alzate le barricate di tutte le associazioni di categoria, prime fra tutti l’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) e il CNF, Consiglio nazionale forense, secondo cui questa scelta avrebbe vanificato “l’organizzazione dei percorsi di formazione e di preparazione all’esame di Stato che i tirocinanti stanno frequentando (ed in taluni casi hanno già finito di frequentare) sulla scorta delle modalità di cui al decreto-legge 31 del 2021“ .



Le associazioni hanno quindi chiesto a gran voce, al governo e al Ministro di giustizia, che la sessione di esami per l’anno 2023 potesse continuare a svolgersi con le modalità previste dal D.L. n. 31/2021.

La lettera inviata chiosava con un invito al Ministero di via Arenula a “istituire, il prima possibile, un tavolo di lavoro per regolare definitivamente l’accesso alla professione di avvocato, in relazione al quale il Consiglio nazionale esprime sin da ora la massima disponibilità a parteciparvi”.

Esame Avvocato 2023: il dietrofront del Ministero Alla luce di questi cori di protesta, uno spiraglio di luce sull’accoglimento delle richieste del mondo dell’avvocatura era stato subito aperto dal Ministero di giustizia. Nel corso di un’intervista dell’11 maggio al Dubbio, infatti, il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto ha dovuto constatare la “levata di scudi” del mondo forense, concordando con le difficoltà tecniche di un ritorno immediato alle prove scritte. Sisto aveva rassicurato sul fatto che le perplessità emerse degli addetti sarebbero state valutate in modo attento.



Per utilizzare le parole esatte del viceministro: “È stato osservato che ricalibrare la preparazione dal doppio orale al modello pre-covid sarebbe, a 6 mesi dalla data teorica degli scritti, troppo oneroso: riteniamo di poter valutare attentamente le perplessità dell’avvocatura”. “Non escludiamo dunque di poter prevedere che per la sessione 2023 permanga il sistema adottato durante la pandemia. D’altronde, come ministero, la nostra priorità è essere in sintonia con i bisogni e le necessità delle categorie”.

Svolgimento Esame Avvocato 2023: richieste accolte Alla fine pare che l’accoglimento delle richieste andrà in porto. Punto di svolta è la conversione in legge del Decreto Enti locali. E’ stato infatti approvato in commissione a Montecitorio l’emendamento di Forza Italia e FdI che recepisce l’intesa tra via Arenula, Cnf e Ocf, e ridefinisce lo schema per la sessione di esame 2023.



Il nuovo esame recepisce i desiderata della categoria. Il testo del Dl Enti locali arriverà in Aula mercoledì 21 giugno, per poi passare al Senato con il voto di fiducia la prossima settimana. La modalità scelta per l’esame sarà questa: redazione di un atto su una materia a scelta e prova orale con la riproposizione del caso pratico da risolvere e tre materie a scelta tra diritto penale, civile e amministrativo e procedura penale e civile, con l’obbligo di scegliere almeno una procedura. A queste materie si aggiunge la deontologia professionale.

Esame Avvocato 2023: come funzionerà La nuova modalità di esame, stando alle parole del viceministro Francesco Paolo Sisto, garantisce “un esame davvero teso a verificare le capacità concrete degli aspiranti avvocati, evitando prove che nella concretezza della professione non trovavano alcun riscontro”.

Per quanto riguarda la valutazione delle prove si procede cosi: prova scritta : ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito, all’orale si passa con un punteggio di almeno 18 punti;

: ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito, all’orale si passa con un punteggio di almeno 18 punti; prova orale : ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito per l’esame e la discussione del caso pratico, e per ciascuna delle materie delle altre due fasi della prova orale.

: ogni componente della sottocommissione dispone di dieci punti di merito per l’esame e la discussione del caso pratico, e per ciascuna delle materie delle altre due fasi della prova orale. Sono idonei i candidati che ottengono nella seconda prova un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ognuna delle materie.

In pratica, stando a quanto inserito nell’emendamento approvato al Dl l’esame si articolerà in questo modo: una prova scritta e in una prova orale. la prima prova scritta ed avrà ad oggetto “la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”;

ed avrà ad oggetto “la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”; La seconda prova sarà orale e si articola in tre fasi.

Esame Avvocato 2023: scritto e orale in 3 fasi Come già detto, la prima prova sarà quella scritta e consisterà nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo”;

E la prova orale? Questa sarà invece suddivisa in 3 fasi: La prima fase consiste nell’esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

consiste nell’esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. la seconda fase prevede discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo diritto processuale civile, diritto processuale penale.

prevede discussione di brevi questioni che dimostrino le del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo diritto processuale civile, diritto processuale penale. nella terza fase, il candidato deve dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Per restare aggiornato sulle ultime novità in tema di Esame di abilitazione avvocato puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto

(Foto di copertina: iStock/smolaw11)