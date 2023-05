Oggi 23 maggio verrà esaminato e approvato in consiglio dei ministri il decreto che contiene le prime misure contro l’emergenza Romagna, con le alluvioni ed esondazioni che hanno colpito la regione. La base di partenza delle risorse individuate è di 100 milioni di euro, molti di più di quelli inizialmente trapelati.



Tra le misure in arrivo con urgenza a famiglie e imprese colpite dalle esondazioni in Emilia-Romagna del 3 maggio e l’ultima più grave alluvione del 16 maggio scorso, ci sono lo stop ai versamenti fiscali e contributivi e la sospensione dei mutui; e poi ancora cassa integrazione straordinaria e indennità una tantum per lavoratori agricoli, autonomi e partite iva e rimborsi per i danni subiti. Saranno anche interrotte le scadenze previste per i debiti fiscali come le rate della rottamazione e dei procedimenti esecutivi per morosità.



Tra le misure adottate, ci sarà anche la sospensione dei mutui per famiglie e imprese. Per questo occorrerà fare richiesta alla propria banca o istituto di credito.



E’ una corsa contro il tempo per gestire subito le situazioni di emergenza e per la successiva fase di ricostruzione del territorio romagnolo, letteralmente messo in ginocchio tanto nelle cittadine quanto nelle colline e campagne. Per quanto riguarda i destinatari delle misure di sostegno in arrivo, si parla di una prima grande lista di 80 Comuni su tutte le province in emergenza: Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena e, limitatamente Bologna.

Emergenza Romagna: gli aiuti in arrivo Le misure che verranno emanate dal governo per l’emergenza Romagna saranno organizzate in fasi: Fase 1 e Fase 2. Le cifre esatte e le misure concrete verranno messe sul piatto nel Cdm di oggi 23 maggio. Si parla dai 100 ai 300 milioni subito, per gestire la fase 1 dell’emergenza con: stop a versamenti fiscali e contributivi

stop a rottamazione

sospensione del calendario delle udienza nel civile, nel penale e nel tributario

rimborsi per chi ha subito i danni

risorse per le aziende agricole, con l’attivazione del fondo di garanzia

cassa integrazione soprattutto nel comparto agricolo

indennità una tantum per lavoratori autonomi e partite iva

didattica a distanza

stop bollette di luce, gas, gas e rifiuti

Emergenza Romagna: i primi 80 Comuni destinatari degli aiuti Un primo elenco di destinatari delle misure che verranno stanziate in Consiglio dei ministri comprende 80 Comuni. Questi sicuramente potranno usufruire del blocco dei versamenti tributari e contributivi, in un calendario 2023 che andrà avanti fino al 30 ottobre oppure addirittura al 20 novembre. Citiamo alcuni Comuni (elenco non esaustivo): Ravenna (tutto il territorio comunale)

Alfonsine

Lugo

Conselice

Massa Lombarda

Fusignano

Bagnacavallo

Russi

Solarolo

Bagnaro di Romagna

Cotignola

Mordano

Castel Bolognese

Riolo terme

CastelFiumanese

Fontanelice

Monghidoro

Forlì (tutto il territorio comunale)

Castrocaro Terme

Dovadola

Predappio

Forlimpopoli

Bertinoro

Riolo Terme

Rocca San Casciano

Tredozio

Brisighella

Premilcuore

Galeata

Meldola

Civitella di Romagna

Santa Sofia

Bagno di Romagna

Sarsina

Verghereto

Casteldelci

Cervia

Cesenatico

Cesena

Gambettola

Mercato Saraceno

Sogliano sul Rubicone

Montiano

Roncofreddo

Longiano

Sarsina

Sant’Agata Feltria

Novafeltria

Borghi

Gatteo

San Mauro Pascolo

Gambettola

San Leo

Imola

Dozza

Argenta

Molinella

Budrio

Medicina

CastelGuelfo

Castenaso

Ozzano dell’Emilia

Sasso Marconi

Valsamoggia

Castel San Pietro

(Foto di copertina: Le mappe realizzate dal sistema del Copernicus Emergency Management Service

