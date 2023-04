Il decreto legge sulla Pubblica amministrazione è stato rinviato. Nonostante la notizia emersa ngli scorsi giorni, il decreto Pa non andrà in Consiglio dei ministri giovedì 6 aprile. Nella serata di martedì 4 aprile Palazzo Chigi ha sganciato la bomba: le assunzioni saranno molte meno delle 3.000 di cui si è parlato nelle ultime ore. Difatti insider dal governo hanno reso noto che la bozza in circolazione si sia semplicemente occupata di sommare le proposte dei singoli ministeri. Ma la verifica sulle coperture finanziarie è ancora in atto e con ogni probabilità decreterà un grande ridimensionamento delle assunzioni preventivate.

Decreto Pa slitta: assunzioni ridimensionate Si parla di circa 3mila persone coinvolte nelle nuove assunzioni. È da Palazzo Chigi che però arriva una correzione di tiro, difatti il testo in circolazione somma soltanto i posti offerti dai singoli ministeri. Richieste che sono in corso di approfondimento e soprattutto di verifica sulle coperture finanziarie. Si parla dunque di numeri ufficiali “fortemente ridimensionati”, viene spiegato, rimarcando che il governo si impegna a garantire la funzionalità delle amministrazioni bilanciando equilibrio ed efficienza.



Ad oggi, nei testi si contano attorno a 1.700 straordinarie e un migliaio, fra il 2023 e il 2026, per le forze dell’ordine. Entrando nel merito più di un migliaio sono destinate ai Ministeri, fra dirigenti, funzionari e assistenti: 301 all’Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all’Agricoltura, 4 all’Ambiente, 4 a Università e ricerca, 2 al Ministero per imprese e made in Italy, 350 funzionari a quello del Lavoro, 142 al Turismo, 49 alla Salute.



«Le regioni, le province ed i comuni, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione – si legge nella bozza -, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione»

Rinviato decreto Pa: scende in campo l’Osservatorio Fermi alla fonte dal governo indicano come la “vecchia bozza”, proprio al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dovrebbe avvenire l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico. Di cosa si tratterebbe? La sua mansione sarebbe quella di incentivare lo sviluppo strategico delPiano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano. Si occuperebbe anche di assicurare la piena messa in atto delle attività di screening sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

Decreto Pa: il Formez commissariato Nella bozza è previsto anche che il FormezPA venga commissariato dal capo del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio. Il commissario avrà il compito di modificare lo statuto, l’organizzazione e la struttura interna dell’azienda in house, anche con riferimento all’attribuzione di possibili nuove funzioni.

Decreto Pa: la stabilizzazione dei precari Il testo prevede anche che Regioni, Province e Comuni possano procedere alla stabilizzazione dei precari che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni, riservate a personale non dirigenziale, dovranno avvenire “nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica” e “nella qualifica ricoperta” dopo un “colloquio selettivo” e “all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta”.

Decreto Pa: novità ambiente e turismo Alcune novità riguardano il tema ambientale con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che nominano “l’inviato speciale per il cambiamento climatico” per prendere parte agli eventi e ai negoziati internazionali sul tema. La figura verrà scelta “anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l’incarico” e gli verrà “corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti” dal decreto del 2011 che fissa il tetto massimo a 240mila euro.



Rifanno il proprio ingresso anche alcune misure rivolte al turismo, e nella fattispecie l’Enit che si pone come obiettivo il “rendere più incisiva e razionale l’attività di supporto svolta da ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori”.