Decreto Pa approvato, il via alle assunzioni: solo 2.100 nelle forze dell’ordine

Decreto Pa approvato per oltre 3mila assunzioni nella Pubblica amministrazione, più di 2.100 per le forze dell’ordine, “per rafforzare la sicurezza dei cittadini”, sottolinea Giorgia Meloni. Il decreto interviene al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni, sulla base delle necessità espresse, il potenziamento delle proprie strutture, con particolare riguardo a quelle coinvolte nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o nella tutela della salute e dell’incolumità pubblica.

Decreto Pa approvato: tutte le novità “Avevamo preso l’impegno di trovare una soluzione per il mantenimento del 1500 e la salvaguardia dei livelli occupazionali – afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci – con questa norma il Ministero della Salute assicura il servizio fino a dicembre, in attesa dell’affidamento a un nuovo operatore economico. Sono state oltre 8 milioni le chiamate al 1500 tra il 2020 e il 2022. Terminata l’emergenza Covid, il numero di pubblica utilità può continuare a essere un utile strumento di supporto ai cittadini per una corretta informazione e per mantenere il rapporto di fiducia con il Ministero della Salute”.

Oltre tremila assunzioni nella Pubblica amministrazione, di cui i due terzi per le forze dell’ordine. È ciò che prevede il decreto per la pubblica amministrazione, approvato in Cdm nella serata di oggi, giovedì 6 aprile. “Oltre 2100 assunzioni riguarderanno l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera”. Si tratta di un “segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio”. Queste assunzioni, viene spiegato, saranno finanziate attraverso l’ultima legge di Bilancio con i fondi previsti per la sicurezza e sono circa i ‘due terzi’ del totale. “Le risorse per le assunzioni nelle Amministrazioni centrali sono previste dal comma 607 Legge di Bilancio del governo Draghi”.

Decreto Pa approvato: novità ambiente e ricerca Alcune novità riguardano il tema ambientale con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che nominano “l’inviato speciale per il cambiamento climatico” per prendere parte agli eventi e ai negoziati internazionali sul tema. La figura verrà scelta “anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l’incarico” e gli verrà “corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti” dal decreto del 2011 che fissa il tetto massimo a 240mila euro.



Nel decreto Pa approvato – secondo quanto scrive Ansa – sono previsti incentivi per fermare la ‘fuga dei cervelli’. Arriva, infatti, un “aumento del compenso fino al 30% per i ricercatori che vincono finanziamenti di ricerca, come ad esempio i progetti Grant Horizon e Marie Curie”. La norma, viene spiegato, “è pensata per incentivare i dottori di ricerca a rimanere in Italia e, allo stesso tempo, per attrarne di nuovi dall’estero. Oggi i vincitori di Grant possono decidere di svolgere il proprio progetto di ricerca altrove, lasciando il proprio istituto di provenienza e portando con sé la dote finanziaria. L’introduzione della norma è un incentivo a restare in Italia e a richiamare ricercatori dall’estero”.

Decreto Pa: il Formez commissariato Nella bozza è previsto anche che il FormezPA venga commissariato dal capo del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio. Il commissario avrà il compito di modificare lo statuto, l’organizzazione e la struttura interna dell’azienda in house, anche con riferimento all’attribuzione di possibili nuove funzioni.

Decreto Pa approvato: la stabilizzazione dei precari Il testo prevede anche che Regioni, Province e Comuni possano procedere alla stabilizzazione dei precari che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni, riservate a personale non dirigenziale, dovranno avvenire “nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica” e “nella qualifica ricoperta” dopo un “colloquio selettivo” e “all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta”.

Rinviato decreto Pa: scende in campo l’Osservatorio Fermi alla fonte dal governo indicano come la “vecchia bozza”, proprio al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dovrebbe avvenire l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico. Di cosa si tratterebbe? La sua mansione sarebbe quella di incentivare lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano. Si occuperebbe anche di assicurare la piena messa in atto delle attività di screening sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel piano, anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.