Decreto Assunzioni PA 2023: autorizzati 20mila posti e nuovi concorsi pubblici

Decreto Assunzioni PA 2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2023 il DPCM che dà il via alle (circa) 20mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione e nuovi concorsi pubblici. Grazie a questo provvedimento il Governo ha autorizzato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuove risorse di personale negli Enti e in vari ministeri PA.



Si tratta di new entry che vanno a sommarsi alle oltre 170mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione 2023 già programmate. Vediamo dettagliatamente tutti gli enti autorizzati ad assumere, il numero di posti in conto e il testo integrale del DPCM da consultare.

Decreto Assunzioni PA 2023: di cosa si tratta Il DPCM 11 maggio 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 12-06-2023, ha dato il la ad avviare procedure di selezione finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato unità di personale in svariate amministrazioni. Si tratta di un totale di 19.972 di posti in arrivo per quanto riguarda le assunzioni nella Pubblica Amministrazione autorizzate dal decreto.



La selezione potrà avere luogo sia tramite nuovi concorsi pubblici per diplomati e laureati, ma anche servendosi di altre procedure, quali mobilità, progressioni tra aree professionali e scorrimento di graduatorie. Una fetta dei posti approvati per le assunzioni nelle PA è rivolta ad inserimenti residuati dalla programmazione dello scorso 2022, invece il resto rientra nella programmazione per il 2023 e per il 2024. Quindi nei mesi a venire sono in arrivo nuovi concorsi nella Pubblica Amministrazione grazie al Decreto Assunzioni PA 2023.

Decreto Assunzioni PA 2023: tabella Enti, numero di posti e profili ricercati Vediamo nel dettaglio tutti gli enti autorizzati dal Decreto Assunzioni PA 2023 ad assumere e i relativi posti e profili d’interesse:

ENTI AUTORIZZATI NUMERO DI POSTI PROFILI RICERCATI Consiglio di Stato 106 – 1 dirigete seconda fascia;

– 30 area dei funzionari;

– 75 area assistenti. Avvocatura generale dello Stato 167 – 31 avvocati;

– 18 procuratori;

– 41 funzionari;

– 44 assistenti;

– 33 operatori. Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) 111 – 17 dirigenti II fascia

– 54 unità di personale categoria A F1;

– 50 unità di personale area B F3. Dipartimento Protezione Civile 22 – 14 unità di personale categoria A F1;

– 8 unità di personale categoria B F3. Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 50 – 1 dirigente II fascia;

– 44 funzionari;

– 5 assistenti. Ministero della cultura 1.159 – 12 dirigenti II fascia;

– 700 funzionari;

– 447 assistenti. Ministero della difesa 2.229 – 22 dirigenti seconda fascia;

– 7 professori;

– 192 funzionari;

– 2.010 assistenti. Ministero dell’economia e delle finanze 474 – 2 dirigenti I fascia;

– 22 dirigenti II fascia;

– 250 funzionari;

– 200 assistenti. Dipartimento archivi notarili del Ministero della giustizia 37 – 2 dirigenti seconda fascia;

– 8 funzionari;

– 27 assistenti. Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 282 – 2 dirigenti seconda fascia;

– 2 dirigenti II fascia penitenziari;

– 99 funzionari;

– 160 assistenti. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia 107 – 8 dirigenti II fascia;

– 68 funzionari;

– 31 assistenti. Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Ministero Giustizia 6.518 – 51 dirigenti II fascia;

– 1.270 funzionari;

– 5.197 assistenti. Ministero dell’interno 1.173 – 1 dirigente I fascia;

– 1.022 assistenti;

– 150 operatori. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 250 – 50 segretari di legazione;

– 200 funzionari. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 39 – 3 dirigenti II fascia;

– 16 funzionari;

– 12 assistenti;

– 8 operatori. Ministero della salute 94 – 15 dirigenti sanitari

– 52 funzionari;

– 27 assistenti. Agenzia delle dogane e dei monopoli 1.128 – 653 funzionari;

– 475 assistenti. Agenzia delle entrate 1.989 – 1.929 funzionari;

– 60 assistenti. AIFA (Agenzia italiana del farmaco) 6 – 3 dirigenti seconda fascia;

– 1 dirigente sanitario;

– 2 assistenti. ACT (Agenzia per la coesione territoriale) 19 – 12 funzionari;

– 7 assistenti. AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 8 – 4 assistenti;

– 4 funzionari. AGID (Agenzia per l’Italia digitale) 28 – 1 dirigente II fascia;

– 3 professional;

– 16 funzionari;

– 8 collaboratori. ITA (ex ICE)-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane 26 – 5 funzionari;

– 22 assistenti. AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) 7 – 2 dirigenti;

– 5 funzionari. ANSV (Agenzia nazionale sicurezza volo) 1 tecnico investigativo. ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) 4 dirigente seconda fascia. ARAN (Agenzia per la rappresentazione negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) 8 funzionari. Ispettorato nazionale del lavoro (INL) 354 – 20 dirigenti II fascia;

– 136 funzionari;

– 198 assistenti. INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) 3.434 – 4 dirigenti I fascia;

– 40 dirigenti II fascia;

– 12 medici II livello;

– 52 medici I livello;

– 35 professionisti;

– 2.119 funzionari;

– 1.170 assistenti;

– 2 insegnanti. Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) 52 – 6 professionisti I qualifica;

– 28 funzionari;

– 17 assistenti;

– 1 ispettore di volo traffico aereo. Agenzia industrie e difesa 75 – 2 dirigenti seconda fascia;

– 19 funzionari;

– 54 assistenti. Parco nazionale dell’Asinara 3 – 2 assistenti;

– 1 funzionario. Parco nazionale del Circeo 1 area assistenti. Parco nazionale del Gargano 2 – 1 funzionario;

– 1 assistente. Parco nazionale del Gran Paradiso 3 – 1 funzionario;

– 2 assistenti. Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 5 – 3 funzionari;

– 2 assistenti. Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 1 area funzionari.

Decreto Assunzioni PA 2023: le modalità di reclutamento Tantissimi dei posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione approvati dal decreto pubblicato in GU il 12 giugno 2023, sono destinati ad essere coperti tramite nuovi concorsi pubblici da bandire. Sicuramente le procedure concorsuali saranno organizzate secondo le novità inerenti i concorsi contenute nel Decreto PA. Come accennato sia ministeri che enti autorizzati ad assumere si serviranno dello scorrimento di graduatorie in essere, derivante da concorsi già espletati, alle procedure di mobilità, nonché progressioni di personale e altro.



Aggiungiamo anche che,l’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate sono dipendenti all’esistenza di equivalenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni. Ciò fatto salvo delle espresse deroghe previste dalla legge.

Decreto Assunzioni PA 2023: i bandi e il testo del DPCM I bandi di concorso nella Pubblica Amministrazione saranno pubblicati sui siti web dei ministeri e degli enti interessati e sulla piattaforma inPA, il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Testo DPCM Testo integrale DPCM 152 KB

