Ci sono delle novità per quanto riguarda il Concorso Ufficio del Processo 2023. Come avevamo già anticipato, il decreto Pnrr del 2023 ha previsto la possibilità di bandire il secondo concorso già entro la fine di quest’anno, senza aspettare settembre 2024.



Inoltre, durante un intervento al Senato del 2 ottobre 2023, il ministro Nordio ha ribadito la volontà da parte del Ministero di stabilizzare tutte le assunzioni per l’Ufficio del processo trasformando i contratti precari in contratti a tempo indeterminato. Questo non solo per tentare di contrastare il turnover che secondo le stime del Ministero è di circa 2000 unità all’anno, ma anche per evitare che il personale già assunto con contratto a tempo determinato per il PNRR lasci in anticipo perché invogliato a cercare un posto più stabile.



Questo vuol dire che il prossimo bando sarà a tempo indeterminato? Non è un’informazione al momento nota, quello che è certo è che la stabilizzazione riguarderebbe tutto il personale, anche quello assunto con la scorsa selezione. Per conoscere tutti i prossimi Concorsi in arrivo per il Ministero della Giustizia si rimanda all’approfondimento dedicato.



Infine, stando alle parole di Nordio pronunciate durante un Question Time nelle scorse settimane, i posti che in origine dovevano essere 16.500 potrebbero arrivare a oltre 20.000. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come funzionerà il nuovo concorso e tutte le novità.



Concorso Ufficio del Processo 2023: quando esce il bando Come anticipato, l’uscita del secondo bando per l’Ufficio del processo è prevista entro la fine del 2023. Il bando di concorso per addetti ufficio processo 2023 del Ministero della Giustizia sarà pubblicato sulla piattaforma inPA e in questa sezione del portale web del Ministero, dove sarà consultabile cliccando su Concorsi, esami, selezioni e assunzioni. Aggiornamenti arriveranno anche in questo articolo non appena saranno resi noti.

Concorso Ufficio del Processo: la prova scritta unica La procedura concorsuale sarà per titoli ed esame, consistente in una prova scritta unica. Se la prova si svolgerà come nel precedente concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere nell’arco di 60 minuti, che verterà sulle seguenti materie: diritto pubblico;

ordinamento giudiziario;

lingua inglese.

Concorso Ufficio del Processo: cosa studiare e come simulare prova Per una preparazione a tutto tondo è particolarmente indicato il manuale di cultura generale e il manuale sui quiz.

Concorso Ufficio del Processo: il corso online Oltre al volume per la preparazione e al simulatore per fare pratica con i quiz, è disponibile il corso online per la preparazione, strutturato in 25 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l'ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.

Concorso Ufficio del Processo: quali sono le mansioni L’Ufficio per il processo è un organismo interno al Ministero della Giustizia che svolge funzioni giudiziarie e giudicanti. Le figure da assumere saranno impiegate per collaborare in tutte le attività collaterali all’organo giudicante, ovvero: ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti. In particolare, gli addetti all’ufficio del processo avranno il compito di: collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza;

predisporre le bozze di provvedimenti;

collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile.

Concorso Ufficio del Processo: contratto e inquadramento dei funzionari Le risorse selezionate saranno inquadrate nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, e i vincitori del nuovo concorso che sarà indetto dal Ministero della Giustizia entreranno in servizio nell’estate 2024.

Concorso Ufficio del Processo: quanto guadagna un funzionario? Gli addetti all’Ufficio per il Processo sono equiparati ai profili di Area III posizione economica F1, quindi percepiscono uno stipendio di circa 1.800 euro al mese lordi.

Concorso Ufficio del Processo: assunzioni a tempo indeterminato? Per rendere più allettante il profilo di funzionario all’Ufficio del Processo, già nei mesi scorsi erano state annunciate dal sottosegretario Andrea Ostellari grandi novità. Infatti probabilmente si darà il via alla stabilizzazione del primo contingente di assunti. Ecco cosa è stato dichiarato: “Sarà compito di questo Governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l’Ufficio per il processo attualmente in servizio”.



Adesso anche il ministro Nordio sembra aver confermato questa volontà, ribadendo che il governo è in trattativa con l’Europa per modificare il piano delle assunzioni, e oltre a stabilizzare chi è già stato assunto c’è la volontà di assumere a tempo indeterminato anche i vincitori del nuovo concorso in arrivo.

