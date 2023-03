È giunto dal Ministero della Giustizia il concorso Ufficio del Processo 2023. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024 mette in conto il reclutamento di oltre 13mila risorse, di cui oltre 8mila saranno collocate all’Ufficio del Processo nel ruolo di Addetti. In questo articolo eliminiamo ogni dubbio sul bando di concorso in arrivo.

Concorso Ufficio del Processo 2023: bando e piano triennale dei bisogni di personale Il bando in arrivo sarà pubblicato nella sezione Bandi di concorso – Amministrazione trasparente del sito ufficiale del Ministero della Giustizia.

Concorso Ufficio del Processo 2023: le prove Stando alla precedente edizione, la prova concorsuale sarà soltanto una, in modalità scritta: i candidati avranno a disposizione 60 minuti per completare un test di 40 quesiti a risposta multipla su diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

Concorso Ufficio del Processo 2023: cosa studiare Per una preparazione a tutto tondo è particolarmente indicato il manuale di cultura generale e il manuale sui quiz. Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione del Concorso per il reclutamento all’Ufficio per il processo presso il Ministero della Giustizia.

Concorso Ufficio del Processo 2023: i requisiti I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

in Scienze dei servizi giuridici (L-14); diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

in Giurisprudenza; laurea specialistica in Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102);

Giurisprudenza (LS 22) o Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (LS 102); laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01). Nel precedente concorso, inoltre, c’è stata una riserva di posti a laureati in Economia e commercio o Scienze politiche, evenienza che potrebbe ripetersi nel prossimo concorso.

Concorso Ufficio del Processo 2023: di cosa si occupano i funzionari L’Ufficio per il processo è un organismo interno al Ministero della Giustizia che svolge funzioni giudiziarie e giudicanti. Le figure da assumere saranno impiegate per collaborare in tutte le attività collaterali all’organo giudicante, ovvero:ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di provvedimenti.

In particolare, gli addetti all’ufficio del processo avranno il compito di: predisposizione delle bozze dei provvedimenti

collaborazione allo studio della controversia e della giurisprudenza

collaborazione alla raccolta della prova dichiarativa nel processo civile

ricerca e monitoraggio

Concorso Ufficio Processo 2023: lo stipendio Gli addetti all’Ufficio per il Processo sono equiparati ai profili di Area III posizione economica F1, quindi percepiscono uno stipendio di circa 1700 euro al mese lordi.