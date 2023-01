18 conservatori (Codice 03) da assegnare all’Ufficio centrale archivi notarili:

– attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione;

– attività di ricerca, studio e consulenza;

– direzione degli archivi notarili distrettuali o altre unità organiche di livello non dirigenziale,

con svolgimento delle funzioni affidate dalla normativa in materia e compiti di funzionario

delegato;

– propone, ove previsto, procedimenti disciplinari nei confronti dei notai in sede

amministrativa e cura la gestione delle eventuali fasi successive in sede giudiziaria;

– sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento e reggenza dell’ufficio dirigenziale in attesa della destinazione del titolare, con assunzione in tali funzioni della

responsabilità e autonomia del dirigente;

– collaborazione diretta all’attività di direzione espletata dal dirigente, nonché all’attività di

coordinamento;

– partecipazione all’attività didattica dell’amministrazione per le materie di competenza.

Specifiche professionali:

elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico-pratiche dei processi organizzativi, gestionali in materie amministrative, contabili e archivistiche e di controllo dell’attività notarile e di gestione del contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria. Coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio: attività di staff, studio e ricerca. Svolgimento di attività ad elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico, con alta professionalità e specializzazione, con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali.