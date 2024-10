Concorso Docenti 2024/25, prova scritta Scuola Secondaria: come funziona e come prepararsi

Il bando del Concorso Docenti 2024/25, il secondo concorso PNRR per il reclutamento di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, è in arrivo. Abbiamo parlato in questo articolo delle novità che saranno introdotte per questa selezione, in particolare:

I termini per la presentazione della domanda sono ridotti da 30 a 20 giorni ;

; L’ Allegato A al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).

al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso Sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

La novità per la prova scritta è significativa: non basterà ottenere il punteggio minimo di 70/100 per passare all’orale, ma bisognerà rientrare in un determinato numero di posti. Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo proprio sulla prova scritta per la scuola secondaria, sul suo funzionamento e su come prepararsi in attesa della pubblicazione dei nuovi bandi.

Concorso Docenti 2024/25, prova scritta Scuola Secondaria: come funziona La prova scritta del concorso per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in modalità computer-based, con una durata complessiva di 100 minuti. Questa tempistica potrebbe essere estesa in presenza di candidati che necessitano di tempi aggiuntivi, come previsto dalla legge 104/1992. La prova è composta da cinquanta quesiti a risposta multipla, così ripartiti: 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: 10 quesiti di ambito pedagogico;



15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;



15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. Ogni quesito avrà 4 risposte, di cui una sola giusta, e non ci sarà la pubblicazione dei quesiti prima della prova. La prova scritta avrà un punteggio massimo di 100 punti, e si intenderà superata con un punteggio minimo di 70/100.

Concorso Docenti 2024/25, prova scritta Scuola Secondaria: chi accede alla prova orale Come anticipato, sono in arrivo alcune modifiche ai regolamenti che stabiliscono il funzionamento dei concorsi scuola. Il 21 ottobre scorso è stato infatti approvato un Decreto ministeriale recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, che introduce un’importante novità sulla prova scritta. Accederà alla prova orale, infatti, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Concorso Docenti 2024/25, prova scritta Scuola Secondaria: programmi ministeriali Cliccando sul box in basso sarà possibile scaricare l’Allegato A di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, contenente la parte generale del programma su cui verteranno le domande della prova scritta e il programma della prova orale. Si ricorda che, con le nuove modifiche, l’Allegato A sarà presto integrato con i programmi per le classi di concorso: AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e

AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).

Concorso Docenti 2024/25, prova scritta Scuola Secondaria: come prepararsi

