Nuovi bandi in arrivo e nuove assunzioni si prospettano per quest’anno per quanto riguarda i posti da bibliotecario. Con i Concorsi Bibliotecario 2023 si vanno infatti ad aprire nuove possibilità lavorative, per poter lavorare in biblioteca, date da turn-over generazionale o dallo sblocco delle assunzioni.



Nei prossimi paragrafi verranno elencati tutti i bandi di concorso per bibliotecario disponibili, in continuo aggiornamento. Vediamo quindi l’elenco dei bandi ad oggi attivi, analizzando anche i requisiti di partecipazione.

Concorsi bibliotecario 2023: i requisiti Di seguito sono elencati i requisiti generali necessari per la partecipazione ai concorsi per bibliotecario, i requisiti specifici verranno elencati all’interno dei diversi bandi. In particolare, per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti: maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985). I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

Concorsi bibliotecario 2023: le prove d’esame Generalmente le prove d’esame che i candidati devono affrontare per lavorare nelle biblioteche sono così organizzate: prova scritta: può consistere in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame;

può consistere in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame; prova orale: colloquio può avere per oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta, oltre all’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

colloquio può avere per oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta, oltre all’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese. una eventuale fase di valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Concorsi bibliotecario 2023: come prepararsi Per la preparazione consigliamo il Manuale di teoria e test Concorso per Bibliotecario Collaboratore e Istruttore

Concorsi bibliotecario 2023: bando Università di Brescia L’Università degli Studi di Brescia, in Lombardia, ha indetto un concorso per un bibliotecario.

Si prevede, infatti, la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area biblioteche. Il titolo di studio richiesto per accedere alla procedura concorsuale è il diploma.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 23 marzo 2023.

Concorsi bibliotecario 2023: bando Comune di Samarate Il Comune di Samarate ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, in categoria D, da assegnare all’area Socio Educativa e Biblioteca. La Risorsa individuata sarà assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato. L’intero Bando é riservato alle categorie protette. Il bando scade il giorno 9 marzo 2023.

Concorsi bibliotecario 2023: bando Comune di Ceggia Il Comune di Ceggia, situato in provincia di Venezia (Veneto), ha indetto un concorso pubblico per assistente bibliotecario. La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (22 ore settimanali) di un Istruttore Amministrativo – Assistente Bibliotecario – Cat. C. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al giorno 8 Marzo 2023.