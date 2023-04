Il bando di concorso ASMEL 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo scorso, per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane. In questo articolo facciamo il punto su chi sono i candidati al maxi concorso, tenendo conto dei dati emersi.

Concorso Asmel 2023: i bandi

Concorso Asmel 2023: chi sono i candidati Come riporta l’Associazione stessa, il candidato medio è un giovane laureato tra i 31 e i 40 anni, a cui si aggiungono 28mila under 30. Si registrano numeri record in alcune regioni Italiane, in particolare in Veneto, Lazio, Calabria e Lombardia.



Ricordiamo che le selezioni riguardano l’accesso a due diverse procedure: la creazione di nuovi elenchi di idonei alle assunzioni;

alle assunzioni; l’aggiornamento degli elenchi del concorso del 2022. Moltissimi i profili professionali coperti con il concorso, dai tecnici per il PNRR ai funzionari amministrativi e contabili, dal personale della polizia municipale agli assistenti sociali, dai giornalisti ai farmacisti, dagli operai per le manutenzioni e ai messi comunali. I singoli enti locali aderenti alla gestione associata con Asmel, potranno attingere a questi Elenchi per invitare gli iscritti a partecipare alla selezione finale per l’assunzione. Come dimostrato dall’esperienza del precedente maxi concorso, potranno così assumere in sole 5 settimane.

Concorso Asmel 2023: cosa succede dopo e come funzionano gli interpelli Chi, a seguito della candidatura, è risultato idoneo, resterà iscritto nell’elenco per una durata di tre anni. Si viene cancellati dall’elenco solo nel caso di assunzione a tempo indeterminato, al contrario quella a tempo determinato non implica l’esclusione dalla lista Asmel 2023.



Dopo aver raggiunto l’idoneità, i candidati verranno contattati via PEC ogni qualvolta sia pubblicato un avviso di interpello da parte dei Comuni aderenti all’accordo aggregato. A quel punto potranno decidere se partecipare o meno all’interpello e quindi prendere parte alla selezione. La scelta è assolutamente arbitraria, il criterio alla base è se l’opportunità di impiego pubblico può interessare o meno.



COME SI SVOLGE UN INTERPELLO: pubblicazione Interpello e invio a tutti i candidati idonei inseriti nell’Elenco, con indicazione delle modalità di espletamento della prova selettiva semplificata (può essere anche orale);

e invio a tutti i candidati idonei inseriti nell’Elenco, con indicazione delle modalità di espletamento della prova selettiva semplificata (può essere anche orale); manifestazione di interesse da parte dei candidati idonei (entro 15 giorni);

da parte dei candidati idonei (entro 15 giorni); svolgimento prova selettiva semplificata. La partecipazione con esito negativo alla prova o la non accettazione del posto non comporta la cancellazione dagli elenchi;

selettiva semplificata. La partecipazione con esito negativo alla prova o la non accettazione del posto non comporta la cancellazione dagli elenchi; formazione della graduatoria finale valida per le assunzioni dell’Ente che ha emesso l’interpello (senza possibilità di utilizzo da parte di altri Enti) e assunzione del vincitore.