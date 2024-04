Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi con diploma: requisiti e prove

Con Determinazione Dirigenziale numero 868 del 26 marzo scorso è stato indetto un nuovo Concorso Ares Sardegna 2024, un concorso unificato per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 98 posti di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti – per le diverse Aziende Sanitarie della Regione.

Non è ancora possibile fare domanda: per l’attivazione della procedura di invio delle istanze occorrerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Per partecipare occorrerà il diploma.

In attesa della pubblicazione, vediamo quali saranno le Aziende Sanitarie interessate dalla procedura, quali saranno le prove e cosa studiare per prepararsi al meglio. Qui invece i dettagli sul concorso per 104 posti in vari profili.

Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi: suddivisione posti I 98 posti che saranno coperti dal concorso, come anticipato, sono suddivisi tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione, secondo lo schema riportato nella tabella sottostante.

Azienda Numero di Posti AOU CAGLIARI 1 ASL CAGLIARI 19 AOU SASSARI 10 ASL GALLURA* 5 ASL NUORO 20 ASL ORISTANO 7 ASL SULCIS 5 ASL OGLIASTRA 10 ARES SARDEGNA 20 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 1 TOTALE 98 *Per l’Azienda ASL Gallura, n. 1 posto è riservato alle categorie protette di cui alla legge 68 del 12/3/1999

Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi: requisiti I requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso Ares Sardegna 2024 per 98 amministrativi, sono i seguenti: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente;

aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

idoneità fisica all’impiego. La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età.

Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di Ares Sardegna, raggiungibile all’indirizzo ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it, accedendo tramite SPID o CIE. Come anticipato, non è ancora possibile fare domanda, ma occorrerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Questo articolo sarà aggiornato prontamente al momento di apertura delle domande. Per la partecipazione sarà inoltre richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 9 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi: prove Il concorso si articolerà nelle seguenti prove: Preselezione, nel caso di un elevato numero di domande ricevute;

Prova scritta (punteggio minimo 21/30);

Prova pratica (punteggio minimo 14/20);

Prova orale (punteggio minimo 14/20);

Valutazione dei titoli (fino a 30 punti). La prova preselettiva potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di

domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica

e/o multipla, anche nella combinazione totale o parziale delle predette modalità, vertenti sulle seguenti

materie: Elementi di Diritto Amministrativo;

Elementi di Legislazione Sanitaria Nazionale, Regionale e di organizzazione delle Aziende Sanitarie;

Principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico nel S.S.N;

Nozioni generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti.

Principi in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza ed anticorruzione;

Principi in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche;

Principi in materia di acquisizione di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie pubbliche;

La Responsabilità Civile, Penale, Amministrativa e Contabile del dipendente pubblico; La prova pratica è relativa all’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta ovvero risoluzione di un caso pratico. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta con le stesse modalità prevista per la prova scritta. La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, a cui si aggiungerà la valutazione delle conoscenze della lingua inglese e dell’informatica. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera fino ad un massimo di punti 15;

titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 3;

pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di punti 2;

curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti 10.

Concorso Ares Sardegna 2024, 98 amministrativi: come prepararsi

Il Manuale Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un'approfondita trattazione delle materie richieste dal bando.

La raccolta Quiz Collaboratore e Assistente Amministrativo Aziende Sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) contiene 1650 quiz a risposta multipla con soluzione commentata, per potersi esercitare al meglio sia alla preselezione che alla prova scritta del concorso.

