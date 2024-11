Concorsi Pubblici in arrivo, bandi per 33mila posti: il punto sulla situazione

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha autorizzato assunzioni per migliaia di posti: nuovi concorsi pubblici in arrivo per la copertura di oltre 33mila posti in diversi comparti. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato per:

Ad anticipare i nuovi bandi è stato lo stesso Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, in un video pubblicato sui social del Ministero.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali saranno i prossimi concorsi pubblici in arrivo.

Concorsi Pubblici in arrivo: 19mila insegnanti PNRR

Dopo l’autorizzazione del Ministero sono in via di pubblicazione i bandi del nuovo Concorso Scuola 2024/25 PNRR per il reclutamento di circa 19mila nuovi insegnanti, di cui 5.785 su posto di sostegno. Non sono però note le distribuzioni per regione o per grado di scuola. Occorrerà attendere ulteriori informazioni e la pubblicazione dei bandi. Non si esclude, come avvenuto per i precedenti concorsi PNRR, un aumento dei posti tramite successive integrazioni.

La nuova selezione prevede alcune novità rispetto alla precedente: per velocizzare la procedura e rientrare nei limiti previsti dal PNRR, il tempo per l’invio delle domande è stato ridotto a 20 giorni. Novità anche sulle prove: sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.