Carta Dedicata a Te 2025: esclusi benzina e trasporti. Le nuove regole

Si scaldano i motori per l’erogazione del contributo economico una tantum di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e riconosciuto tramite la carta Dedicata a Te.



Lo scorso 6 agosto l’esecutivo ha reso nota l’adozione del decreto ministeriale attuativo con cui vengono individuati i beneficiari e i requisiti per l’erogazione della Carta per il 2025.



Tra le novità si segnala, per la prima volta, la scomparsa dalla lista degli acquisti consentiti di carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.



In attesa della pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale analizziamo le novità in dettaglio.

Il decreto attuativo Con una news pubblicata sul portale dell’Esecutivo programmagoverno.gov.it – Notizie, lo scorso 6 agosto è stata resa nota l’adozione del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con cui sono stati individuati i beneficiari e i requisiti per l’erogazione della Carta Dedicata a te per l’anno 2025. Il provvedimento ripartisce le risorse del Fondo istituito con Legge 29 dicembre 2022, numero 197 (Manovra 2023), incrementato di 500 milioni di euro per l’annualità corrente ad opera dell’articolo 1, comma 103 della Legge 30 dicembre 2024, numero 207 (Manovra 2025).

Il decreto, attualmente all’esame degli Organi di controllo, sarà pubblicato, concluse le verifiche, in Gazzetta Ufficiale. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU, si legge nella news dell’Esecutivo, l’INPS “aggiorna gli elenchi dei beneficiari e li rende disponibili ai Comuni”.

Le scadenze Il primo pagamento da parte dei soggetti beneficiari il sussidio dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 (pena la decadenza dal beneficio) mentre le somme accreditate dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Le quote non utilizzate del Fondo saranno ripartite a beneficio degli effettivi destinatari della misura.

A chi spetta la Carta Dedicata a Te? Possono beneficiare della misura i nuclei familiari residenti in Italia in possesso dei seguenti requisiti (cumulativi): iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

in possesso di un ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui. Sono esclusi dal sussidio quanti percepiscono altre misure di sostegno. Stando al Decreto interministeriale 4 giugno 2024, con cui sono state definite le modalità attuative della Carta Dedicata a Te per l’annualità precedente, il contributo non spetta ai nuclei familiari percettori di: assegno di inclusione;

carta acquisti;

qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Sempre il decreto interministeriale ha escluso l’erogazione del beneficio ai nuclei in cui almeno un componente è percettore di: Naspi;

DIS-COLL;

indennità di mobilità;

fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

cassa integrazione guadagni (CIG);

qualsivoglia altra differente forma di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

A quanto ammonta il contributo? Il contributo economico si attesta a 500,00 euro una tantum per nucleo familiare. La somma è accreditata attraverso apposite carte elettroniche di pagamento prepagate (Carta Dedicata a Te), consegnate presso gli uffici postali abilitati ai soggetti beneficiari individuati dai Comuni.

Come ottenere il sussidio? Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale l’INPS mette a disposizione dei singoli Comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti sopra descritti. L’INPS, una volta che gli elenchi dei beneficiari sono stati consolidati dai Comuni (dopo aver verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite): rende definitivi gli elenchi;

trasmette i nominativi a Poste Italiane S.p.a. ai fini della messa a disposizione delle carte prepagate, per il tramite della società controllata Postepay.

Quali sono gli acquisti ammessi? Le somme accreditate sulla Carta Dedicata a Te possono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A stabilirlo la Manovra 2025 (articolo 1, comma 103) in sede di rifinanziamento delle risorse pubbliche a copertura della misura.



Quest’anno, pertanto, per la prima volta è scomparsa la possibilità di utilizzare i 500,00 euro anche per l’acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.



Stando all’elenco fornito dal Decreto interministeriale 4 giugno 2024 appartengono all’elenco dei beni alimentari di prima necessità: Carni suine, bovine, avicole, caprine, cunicole;

Pescato fresco;

Tonno e carne in scatola;

Latte e suoi derivati;

Uova;

Oli d’oliva e di semi;

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

Pizza e prodotti da forno surgelati;

Paste alimentari;

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

Farine di cereali;

Ortaggi freschi, lavorati e surgelati;

Pomodori pelati e conserve di pomodori;

Legumi;

Semi e frutti oleosi;

Frutta di qualunque tipologia;

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

Lieviti naturali;

Miele naturale;

Zuccheri;

Cacao in polvere;

Cioccolato;

Acque minerali;

Aceto di vino;

Caffè, tè, camomilla;

Prodotti DOP e IGP. Da ultimo, gli esercizi commerciali aderenti al programma di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità che stipuleranno un'apposita convenzione con il Ministero dell'agricoltura potranno applicare sconti a favore dei possessori della Carta Dedicata a Te.