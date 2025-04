Bonus nuovi nati 2025: è arrivata la circolare Inps. Le istruzioni su requisiti e domanda

Finalmente arrivate tutte le istruzioni sul bonus nuovi nati 2025. L’attesa circolare Inps, per dare il via ufficiale al contributo da 1.000 euro ai neogenitori di bambine e bambini nati quest’anno, è arrivata oggi 14 aprile. Si tratta del penultimo step normativo, che consentirà presto di collegarsi al portale Inps o di andare da patronati e caf convenzionati e inoltrare l’istanza. L’ultima fase è quella del messaggio Inps che avviserà le famiglie dell’attivazione del servizio online sul portale. L’attesa ora è tutta per quest’ultimo step.



Il sussidio erogato è quello introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per sostenere tutte le coppie che danno alla luce nuovi nati. Ecco perché è stato chiamato così. Non tutti possono accedere alla misura però. Solo chi certifica di possedere alcuni requisiti può procedere alla domanda.



Primo paletto fra tutti, l’ISEE del nucleo richiedente non deve superare i 40 mila euro euro, cifra calcolata al netto dell’Assegno unico universale per i figli a carico.



Il contributo è erogato dall’INPS su domanda dell’interessato e spetta ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini UE con diritto di soggiorno e ai cittadini extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di permesso unico lavoro.



Di seguito tutte le istruzioni per accedere al bonus nuovi nati 2025, sottolineando però che il servizio online per l’invio istanze non è ancora attivo. Arriverà presto un messaggio Inps, che darà il via ufficiale alle domande.



Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus famiglia

Con la pubblicazione della circolare Inps n. 76 del 14 aprile 2025 , è finalmente possibile conoscere i dettagli del Bonus nuovi nati 2025 , di chi ne ha diritto e di come richiederlo. Si parla in sostanza del contributo economico introdotto dall’articolo 1, comma 206 della Manovra di bilancio 2025, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 . La cifra messa sul tavolo per ogni famiglia beneficiaria è di 1.000 euro una tantum, destinati alle famiglie con bambini nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2025.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

I 4 requisiti per accedere al Bonus

Per ottenere il contributo, è necessario soddisfare quattro requisiti fondamentali: cittadinanza, residenza, situazione economica e data dell’evento (nascita o adozione).

REQUISITO DI CITTADINANZA

Possono fare domanda per il Bonus nuovi nati 2025:

cittadini italiani ;

; cittadini dell’Unione europea , inclusi i familiari che abbiano diritto di soggiorno o di soggiorno permanente;

, inclusi i che abbiano diritto di soggiorno o di soggiorno permanente; cittadini extracomunitari residenti in Italia con uno dei seguenti titoli:

residenti in Italia con uno dei seguenti titoli: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;



permesso unico di lavoro per attività superiore a sei mesi;



permesso per motivi di ricerca, valido per almeno sei mesi.

Oltre ai permessi specifici indicati dalla legge, l’INPS chiarisce che anche altri cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di un anno possono accedere al bonus. Apolidi, rifugiati politici e sotto protezione internazionale sono inclusi nella platea dei potenziali beneficiari.

E i cittadini del Regno Unito?

Poco importa la Brexit e gli attuali restringimenti al diritto alla libera circolazione senza passaporto: i cittadini britannici residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono trattati alla pari dei cittadini UE.



In questo caso non servono nuovi permessi di soggiorno: è sufficiente che la residenza anagrafica sia documentabile prima o al 31/12/2020, anche tramite verifica ANPR. Per chi è arrivato in Italia dal 1° gennaio 2021 in poi, invece, valgono le regole previste per i cittadini extracomunitari.

REQUISITO DI RESIDENZA

C’è poi il requisito della residenza. Il genitore richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. Ma non basta: secondo la circolare INPS, la residenza deve sussistere a partire dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo) fino alla presentazione della domanda. In altre parole, non è sufficiente risiedere in Italia al momento della richiesta: la continuità del requisito è fondamentale.

REQUISITO ECONOMICO

Centrale per il diritto al Bonus nuovi nati è poi il requisito dell’ISEE. Per ottenere il bonus, è richiesto un ISEE minorenni in corso di validità che non superi i 40 mila euro annui. Il nucleo familiare deve includere il figlio per cui si chiede il contributo.



Una novità importante della misura 2025 è che, ai fini del calcolo, si escludono gli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU). La neutralizzazione dell’AUU avviene dividendo l’importo ricevuto per la scala di equivalenza del nucleo.

REQUISITO DATA DI NASCITA/ADOZIONE

Dulcis in fundo, ma non meno importante, è la data in cui la figlia o il figlio è nato oppure è stato adottato. Il Bonus è stato introdotto dalla Manovra di bilancio per tutti i nati/e o adottati/e nel 2025. Ciò significa che il sussidio destinato ai figli nati, adottati o affidati a partire dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni, il contributo è previsto solo per figli minorenni.