Partiti oggi 27 febbraio i nuovi pagamenti dell’Assegno di inclusione ADI 2024. A confermalo l’Inps con il messaggio 835, con cui viene ribadita la data odierna per gli accrediti della mensilità di febbraio 2024, a favore dei nuclei beneficiari ADI che hanno presentato domanda entro gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.



Si tratta del doppio pagamento ADI di febbraio che già era stato comunicato in precedenza, a favore dei cittadini che, in possesso dei requisiti, hanno spedito domanda all’Inps nel range di date tra l’8 e 31 gennaio 2024.



C’è di più. Lo stesso messaggio Inps 835 mette in chiaro il calendario dei pagamenti per i rinnovi dei successivi mesi, almeno fino a luglio 2024.

Assegno di inclusione ADI: pagamenti di Febbraio 2024

Come anticipato, la comunicazione Inps informa i beneficiari che Il 27 febbraio sono disposti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.



Il pagamento della rata di febbraio – spiega Inps – è comunque emesso solo in costanza di requisiti, ossia solo per quei nuclei percettori per i quali risultino persistere, in fase di rinnovo mensile, i requisiti per la percezione del beneficio.