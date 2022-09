Concorso Nue Regione Lazio, 40 operatori del 112: domande in scadenza

Ultimi giorni per inviare le proprie candidature al Concorso Nue Regione Lazio, per l’assunzione di 40 assistenti in area tecnica per il Servizio NUE 112. Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione alla selezione pubblica è fissato al giorno 30 settembre 2022; nei prossimi paragrafi trovi tutte le istruzioni utili per iscriversi correttamente.

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati tre bandi di cui uno relativo al Concorso Nue Regione Lazio, finalizzato all’ammissione al corso-concorso selettivo di

formazione per il reclutamento di 40 assistenti in area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Servizio NUE 112.

Tra le varie mansioni da svolgere per il Servizio NUE, le figure professionali ricercate saranno adibite principalmente alla ricezione di tutte le chiamate di soccorso afferenti al servizio “Emergenza 112”, alla gestione delle chiamate di emergenza attraverso la risposta telefonica e all’identificazione dell’evento e del chiamante, trasferimento in fonia e dati dell’evento all’istituzione competente.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla selezione pubblica, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Nue Regione Lazio, tutti i requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale della Regione Lazio, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in

possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all'impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stati dichiarati

decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica

Amministrazione;

diploma di scuola secondaria superiore;

Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piattaforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.

Il candidato, previa autenticazione attraverso i sistemi SpID, CIE, CNS e/o eIDAS,

deve compilare il modulo elettronico sul sistema inPA previa registrazione sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Concorso Nue Regione Lazio, prove d’esame

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si

articolano attraverso le seguenti fasi:

una prova selettiva scritta,

una prova orale.

La prova scritta mira alla verifica del grado di conoscenza dei candidati delle materie

d’esame e della capacità di contestualizzare le conoscenze e di utilizzarle nella risoluzione di problemi pratici. La prova consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti e si articolerà come segue:

25 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:

– elementi di diritto amministrativo;

– elementi di diritto costituzionale e di diritto dell’unione europea;

– normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

– normativa concernente il Numero Unico dell’Emergenza;

– Statuto Regione Lazio, legge regionale del Lazio n. 6/2002 e regolamento regionale

del Lazio n. 1/2002;

– nozioni di informatica e di strumenti web;

volti a verificare la 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti previsti per la prova scritta, anche

sui seguenti argomenti:

nozioni sul rapporto di lavoro presso la Pubblica amministrazione e sui delitti contro

la Pubblica amministrazione;

conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani;

verifica delle conoscenze informatiche.

Concorso Nue Regione Lazio, come prepararsi

Per la preparazione del concorso NUE Regione Lazio consigliamo il seguente volume dedicato:

Concorso Nue Regione Lazio, il corso

I candidati utilmente collocati nella graduatoria sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione di 4 settimane organizzato e gestito dall’Amministrazione regionale.

Il corso-concorso, che si svolgerà in sedi che verranno successivamente comunicate,

si articolerà in fasi pratiche e teoriche alla fine delle quali saranno sostenute dai

candidati verifiche intermedie. Al termine delle 4 settimane i candidati saranno sottoposti ad una verifica finale dell’apprendimento, sulla base della quale, tenendo anche conto del profitto conseguito durante il corso-concorso e attestato dalle verifiche intermedie, si dà luogo alla predisposizione della graduatoria finale, espressa in sessantesimi.

