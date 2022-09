Concorso Agenzia Entrate 2022, bando per 900 tecnici: ultime ore per partecipare

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova tecnico professionale del Concorso dell’Agenzia delle Entrate per 900 Assistenti tecnici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 agosto 2022 n. 68.



Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso una prova scritta e un colloquio orale.



La prova tecnico professionale consiste in un test di domande a risposta multipla sulle materie richieste dal bando.



Il manuale presenta una trattazione chiara e completa sulle materie oggetto della prova:

› Geodesia, Topografia e Cartografia;

› Scienza e tecnica delle costruzioni;

› Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

› Normativa sul Catasto;

› Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

› Elementi di diritto amministrativo;

› Elementi di diritto tributario.



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

- quiz di lingua inglese;

- teoria e quiz di informatica.