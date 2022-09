Pensioni 2023: le proposte dei partiti in campagna elettorale

Cosa cambierà per le pensioni nel 2023? In questi anni sono state diverse le riforme tentate per superare la Legge Fornero, dal pensionamento anticipato con l’Ape sociale e Opzione donna alla sperimentazione di Quota 100 ad opera del governo Lega-M5S, arrivando a Quota 102 varata dal governo Draghi e in vigore solo per il 2022.

Il nuovo Parlamento che arriverà con le elezioni del 25 settembre sarà chiamato, insieme al nuovo governo che si formerà con le successive consultazioni, a una nuova riforma delle pensioni che potrà arrivare con la prossima Legge di Bilancio.

Analizzando i programmi politici dei partiti che concorrono alle elezioni emergono diverse proposte sulle pensioni per il 2023, sia sui meccanismi e sui requisiti di accesso alla pensione che sull’importo minimo.

Vediamo quindi quali sono queste proposte, cosa promettono i principali partiti in corsa per superare la Riforma Fornero e per accedere alla pensione prima dei 67 anni.

Pensioni 2023: le proposte del Centrosinistra

Da parte del Partito Democratico c’è la volontà di rendere strutturali Opzione Donna e Ape Sociale, finora attutate in via sperimentale e prorogate di anno in anno. Nel programma PD si parla anche di favorire “una maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione, a partire dai 63 anni di età, da realizzarsi nell’ambito dell’attuale regime contributivo e in coerenza con l’equilibrio di medio e lungo termine del sistema previdenziale“. Altro punto è l’estensione della platea di beneficiari della quattordicesima contro i caro vita. Infine, una delle proposte del partito di Letta è l’introduzione di una pensione di garanzia che possa garantire garantire “una pensione dignitosa a chi ha carriere lavorative discontinue e precarie.”





Anche +Europa parla di flessibilità in uscita, “purché con una pensione in linea con i contributi versati“, mentre tra le proposte del partito vi è anche una riforma del sistema pensionistico per renderlo più sostenibile nel medio e lungo periodo.

Il programma di Impegno Civico non tratta nello specifico il tema delle pensioni, mentre i punti proposti dall’Alleanza Verdi-Sinistra prevedono:

Pensione minima a 1.000 euro ;

; Adeguamento automatico semestrale all’inflazione;

Accesso alla pensione a 62 anni o con 41 anni di contributi versati, con il riconoscimento dei periodi di disoccupazione involontaria, maternità e lavoro di cura non retribuito.

Pensioni 2023: le proposte del Centrodestra

Il programma della coalizione di Centrodestra ha come punti comuni l’innalzamento dell’importo della pensione e la flessibilità in uscita. Nello specifico, Forza Italia prevede l’innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità a 1000 euro.

Anche Fratelli d’Italia parla di innalzamento dell’importo delle pensioni minime e sociali, nonché di un adeguamento della pensione di invalidità strutturale e progressivo. Il partito di Giorgia Meloni propone inoltre lo stop all’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, il rinnovo di Opzione Donna e il ricalcolo delle “pensioni d’oro”.

La Lega entra più nello specifico sui programmi per le donne: si parla di abbassare la soglia di accesso alla pensione di un anno per ogni figlio avuto, e di pensione di vecchiaia a 63 anni con almeno 20 anni di contributi. Tra gli altri punti:

introduzione di Quota 41 (pensione anticipata con 41 anni di contributi versati)

(pensione anticipata con 41 anni di contributi versati) proroga di Ape Sociale;

rivalutazione delle pensioni sulla base dell’indice Istat registrato al 31 dicembre dell’anno precedente;

estensione del riscatto agevolato della laurea;

pensione di garanzia per i giovani.

Pensioni 2023: le proposte del Movimento 5 Stelle

Il programma del Movimento 5 Stelle dedica alle pensioni un ricco capitolo, contenente misure comuni alle due coalizioni di destra e sinistra. Di seguito una sintesi dei punti del Movimento sulle pensioni:

Pensione a 62 anni (o 41 anni di contributi) per chi fa lavori usuranti e gravosi, e allargamento delle categorie di lavori definiti usuranti;

anticipo della pensione alle madri di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 3 anni;

Proroga Opzione Donna;

Pensione di garanzia per i giovani e introduzione di meccanismi di contribuzione delle soluzioni di continuità nelle carriere instabili e per i lavori discontinui;

Aumento delle pensioni riducendo le imposte sulle pensioni basse;

Riscatto gratuito della laurea.

Pensioni 2023: le proposte di Azione-Italia Viva

Il programma della coalizione Renzi-Calenda prevede di rivedere la soglia di reddito di 5.000 euro superata la quale, a partire da gennaio, i collaboratori e le associazioni sportive dovranno pagare i contributi pensionistici. Durante un intervento al Forum Ansa, il leader Calenda ha proposto una ridistribuzione della spesa pensionistica prevedendo uscite anticipate per i lavori usuranti.

Pensioni 2023: le proposte di Italexit

Il programma di Italexit infine prevede un aumento delle pensioni tramite la riduzione della pressione fiscale e l’abolizione della Riforma Fornero.









