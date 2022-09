L’Opera è parte integrante della collana dedicata all’esame forense, strutturato nella forma dell’orale rafforzato e costruito nell’intento di guidare l’esaminando nella preparazione il più funzionale possibile al superamento delle prove.



Ciascun quesito è seguito da un percorso guidato che risponde alle diverse fasi di svolgimento dell’esame: la lettura e comprensione del quesito; la ricerca all’interno del Codice, anche in relazione alle previsioni Costituzionali, convenzionali e, talvolta, a mirate previsioni complementari; l’analisi degli istituti fondamentali, dei quali è imposta al candidato una necessaria preconoscenza (i tempi ristretti delle prove non consentono di studiare la materia direttamente dal Codice annotato); la redazione di una bozza in dieci punti per la successiva discussione, che includa una proposta di soluzione al quesito, anche in punto di procedura.



Tutti i quesiti sono stati suddivisi per area tematica e sono stati selezionati escludendo le tracce contenute in altri volumi dedicati.



Completano la struttura le brevi note di inquadramento generale inserite per ciascuna area trattata.



Marco Zincani

Avvocato patrocinatore in Cassazione, presidente e fondatore di “Formazione Giuridica”, scuola d’eccellenza nella preparazione all’esame forense presente su tutto il territorio nazionale. Docente e formatore in venti città italiane, Ph.D., autore di oltre quattrocento contributi diretti alla preparazione dell’Esame di Stato. È l’ideatore del sito wikilaw.it e del gestionale Desiderio, il più evoluto sistema di formazione a distanza per esami e concorsi pubblici. È autore della collana Esame Forense.