Bonus Tv e decoder 2022: lo sconto aumenta da 30 a 50 euro

Lo sconto per acquistare televisori e dispositivi adatti alla nuova tecnologia del digitale terrestre, previsto dal bonus Tv e decoder, aumenta a 50 euro. Lo prevede il decreto aiuti bis, con l’obiettivo di sostenere cittadini e famiglie che devono ancora dotarsi dei nuovi apparecchi adatti al nuovo segnale.

Il bonus vale per il 2022 e sarà richiedibile fino al 31 dicembre di quest’anno, salvo prossime proroghe. Lo switch off del segnale è già iniziato nel 2021 e prevede una serie di tappe.

La road map tracciata dal Ministero dello sviluppo economico si caratterizza per avere date di passaggio distinte in base all’area geografica:

Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 – passaggio in Area 1 A – Sardegna;

Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022, Area 2 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano, Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;

Dal 1° marzo 2022 al 15 maggio 2022 – Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;

Dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022 A- rea 1 B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania;

Da gennaio 2023 prevista l’attivazione dello standard DVB-T2 a livello nazionale.

Oltre al bonus rottamazione Tv, pari al 20% del prezzo d’acquisto (fino a un massimo di 100 euro) del nuovo televisore e senza alcun limite Isee da attestare il governo ha previsto anche un altro bonus Tv e decoder, basato sull’Isee del richiedente





Il Bonus Tv e decoder viene riconosciuto alle famiglie con un ISEE inferiore a 20 mila euro. Viene erogato per l’acquisto di una nuova televisione oppure di un decoder di ultima generazione.

Per accedere all’agevolazione il nucleo familiare deve avere un’ISEE annuo fino a un massimo di 20 mila euro. Dunque per beneficiare dello sconto bisogna possedere questo requisito economico.

Bonus Tv e decoder 2022: importo dello sconto

Come anticipato a inizio articolo, fino ad oggi l’importo del bonus era pari a 30 euro. Ora per, con la conversione del decreto Aiuti bis, lo sconto sale a 50 euro. E’ l’articolo 28 del provvedimento a chiarirlo, nella parte in cui specifica:

“In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l’anno 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro”.

Ogni famiglia può chiederlo una volta sola.

Come chiedere il Bonus Tv e decoder 2022

La procedura da seguire non cambia rispetto ai mesi precedenti. Nello specifico, l’acquirente è tenuto a autocertificare:

il requisito economico ISEE;

che nessun componente della famiglia abbia già ricevuto il bonus.

In altre parole, l’acquirente deve consegnare al negozio un documento. In base a questa certificazione il venditore applicherà lo sconto di 50 euro sul prodotto acquistato.

Non occorre presentare il documento relativo all’ISEE, perché nel modulo della richiesta per ottenere l’agevolazione è presenta in forma di autodichiarazione l’attestazione in cui si afferma di appartenere a una famiglia con Isee in prima o seconda fascia.

Per quanto riguarda la fase di pagamento, si può pagare con qualsiasi modalità. Sono accettati infatti sia i pagamenti elettronici sia quelli in contanti, ovviamente in questo caso bisognerà rispettare i limiti di legge.

Il modulo da sottoscrivere e consegnare al venditore può essere scaricato direttamente dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre al modulo, per fare richiesta del bonus tv è necessario portare con sé in negozio anche un documento di identità valido e il codice fiscale.

Scadenza Bonus Tv e decoder

Per richiedere lo sconto c’è tempo fino al 31 dicembre 2022, a meno che il governo non decida di estendere la validità della domanda.









