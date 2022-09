Concorso Vice Direttori logistici Vigili del Fuoco, bando da 27 posti: rinvio diario prove

*aggiornamento del 19/09/2022: ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso per l’assunzione di 27 unità di personale nel profilo di Vice Direttori logistici dei Vigili del Fuoco.

Nell’avviso si legge che tutte le informazioni utili sullo svolgimento delle prove, incluse le date e le sedi, verranno rese note nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2022.

*aggiornamento del 12/07/2022: pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo il rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per esami, a 27 posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nell’avviso si legge che le prove saranno precedute da una fase preselettiva, e le indicazioni inerenti lo svolgimento della stessa saranno fornite nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 16 settembre 2022.





Dopo il via alla procedura concorsuale per la copertura di 300 posti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indetto un nuovo Concorso Vice Direttori logistici, finalizzato al reclutamento di 27 unità di personale nella qualifica di vice direttore logistico–gestionale.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022.

Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati:

il 25 per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il 10 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il 2 per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza

demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso 27 Vice Direttori logistici: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dal Corpo dei Vigili del Fuoco, gli aspiranti candidati devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età la partecipazione al concorso del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva del 25 per cento dei posti;

laurea magistrale in una delle seguenti classi:

– giurisprudenza (LMG/01);

– scienze dell’economia (LM-56);

– scienze della politica (LM-62), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

– scienze economico-aziendali (LM-77).

possesso delle qualità morali e di condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi

militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorso 27 Vice Direttori logistici: invio domande

Le domande di partecipazione al concorso per 27 Vice Direttori logistici devono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it

La procedura per candidarsi rimarrà attiva fino al 26 giugno 2022.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale (SPID).

Scarica il bando

Concorso 27 Vice Direttori logistici: prove d’esame

A seconda del numero di domande di partecipazione inviate, potrà essere indetta una prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via

telematica da remoto e consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale:

la prima prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nella materia del diritto amministrativo.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

la prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale;

b) diritto dell’Unione Europea;

c) scienza delle finanze;

d) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Inoltre, nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso 27 Vice Direttori logistici: come prepararsi

Concorso 27 Vice Direttori logistici: valutazione titoli

Di seguito tutti i titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice e il relativo punteggio:

abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali: punti 3; dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali: punti 2; lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito di partecipazione al

concorso: punti 1.









