Concorso SNA 2022, bando per 28 specialisti di comunicazione

Questa nuova iniziativa editoriale di carattere monografico nasce con l’intento di fornire ai lettori un “focus” di approfondimento su quelle materie settoriali oggetto delle prove selettive (e talvolta anche preselettive) richieste dai bandi di concorso per l’assunzione nella pubblica amministrazione.



Il Focus di questo terzo manuale è il pubblico Impiego materia d’esame in tutti i concorsi pubblici.



Una sorta di guida operativa indispensabile per affrontare la grande riforma della pubblica amministrazione necessaria per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza i cui fattori centrali sono, tra l’altro, proprio la formazione, l’organizzazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane.



Facendo leva su un forte ricorso all’innovazione tecnologica, il legislatore ha gettato le basi per una generale riforma in senso efficientistico della macchina amministrativa colmando il divario con i partner europei e avvicinando un po’ di più il cittadino alle istituzioni.



Di tutto ciò si è dato ampiamente conto nel presente volume, rivolgendosi ad una vasta platea di lettori e, in particolare, ai concorrenti ai pubblici concorsi, agli studenti universitari e agli operatori della pubblica amministrazione centrale e periferica.



Luigi Tramontano

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.