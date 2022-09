Concorso Comune Padova, 34 istruttori tecnici e amministrativi

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa negli Enti locali.



NOZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

› Soggetti di diritto › Diritto costituzionale, amministrativo e regionale

NORMATIVA GENERALE APPLICABILE AGLI ENTI LOCALI

› Decentramento e riforma della P.A. › Procedimento amministrativo › Documentazione e certificazione amministrativa › Documento informatico e firma digitale › Diritto d’accesso › Tutela della privacy

IL COMUNE

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

› Autonomia statutaria e regolamentare › Istituti di partecipazione

› Funzioni › Forme di decentramento e associative › Consiglio › Giunta › Deliberazioni (proposte, pareri e verbali) › Controllo sulle deliberazioni › Sindaco e Presidente della Provincia › Status degli amministratori locali › Dirigenti, responsabili dei servizi, segretario, direttore generale

ORDINAMENTO CONTABILE

› Entrate › Il sistema di Bilancio

PRINCIPALI SERVIZI

› Protocollo e archivio › Anagrafe › Stato civile › Servizio elettorale › Leva militare › Tecnico (urbanistica, espropriazioni) › Sportello

unico per le attività produttive › Commercio › Contratti e appalti

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

RAPPORTO D’IMPIEGO DEI DIPENDENTI COMUNALI

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

NOZIONI DI DIRITTO CIVILE E PENALE



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

◾ Legge costituzionale 1/2022 (Tutela dell’ambiente)

◾ L. 15/2022 di conv. D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe)

◾ L. 11/2022 (Proroga stato emergenza per contenimento diffusione Covid-19)



Salvio Biancardi

Funzionario di primario Comune, Autore di pubblicazioni e Docente in corsi di formazione.

William Damiani

Istruttore direttivo presso il Comune di Riccione, Esperto ANUSCA in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo.

Eugenio Lequaglie

Avvocato professionista, Esperto in Diritto amministrativo, già Responsabile del Servizio legale del Comune di Bussolengo (VR):

Luigi Oliveri

Dirigente di Veneto Lavoro e Giornalista professionista.

Marcello Quecchia

Funzionario del Comune di Cerea (VR).

Nicola Rinaldi

Dirigente Direzione del personale del Comune di Verona, già Segretario comunale, Vice Segretario e Dirigente in diversi Comuni.

Giovanni Uderzo

Libero professionista, già Dirigente del Comune di Verona.