Concorso Segretariato Giustizia Amministrativa, 67 assistenti diplomati: diario prove scritte

Il volume è una trattazione semplice ed esaustiva di tutti gli argomenti fondamentali di Informatica (gli stessi richiesti anche per il conseguimento dell’ECDL – Patente Europea del Computer), una guida operativa all’utilizzo degli strumenti informatici.



Il Manuale espone in maniera chiara e approfondita tutti gli argomenti richiesti durante le prove dei concorsi pubblici.



La prima parte analizza l’architettura dei calcolatori, la rappresentazione dell’informazione, le reti, il Web e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.



L’analisi prosegue con alcuni capitoli dedicati agli algoritmi e ai diagrammi di flusso, ai database, alla cybersecurity.



L’ultima parte è dedicata al sistema Windows e alle sue applicazioni (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), ai browser internet e agli strumenti di condivisione.



In fondo è presente una utile bibliografia.



Nella sezione online collegata al libro è presente un simulatore di quiz per ripassare gli argomenti di studio e esercitarsi alle prove.



• Il volume, si avvale di specifici accorgimenti didattici:

› l’uso del grassetto facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave;

• numerose esemplificazioni e illustrazioni agevolano la comprensione del testo.



L’opera è aggiornata ai più recenti sistemi operativi.



Luciano Manelli

Innovation Manager, Software Engineer, professionista certificato e autore di pubblicazioni tecniche, è docente a contratto presso il Politecnico di Bari e in precedenza presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lucianomanelli/ Instagram: https://www.instagram.com/lucianomanelli/