Concorsi per diplomati 2022: tutti i bandi attivi e come partecipare

Concorsi per diplomati: quali sono e come partecipare? Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici rivolti a candidati in possesso di diploma, usciti nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i bandi attivi, in continuo aggiornamento, per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione e tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione.

Indice:

Concorso Agenzia Dogane, 640 posti

Pubblicato il bando del nuovo Concorso Agenzia Dogane per l’assunzione di 640 unità di personale di II area F3 diplomato, distribuiti per profilo professionale come segue:

300 assistenti amministrativi (ADM/AMM)

120 ragionieri (ADM/RAG)

100 periti informatici (ADM(PINF)

90 periti industriali (ADM/PI)

30 geometri (ADM/GEO)

40 periti chimici (ADM/PC).

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma

telematica, sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite il Sistema Pubblico di

Identità Digitale (SPID) attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it entro e non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2022.





Per ulteriori informazioni leggi l’articolo di approfondimento: Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 640 diplomati

COME PREPARARSI

Per iniziare la preparazione del concorso, consigliamo il seguente manuale dedicato:

Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2022 per 980 posti Il volume si presenta come strumento indispensabile di preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati durante la prova preselettiva, ovvero:

- ragionamento logico;

- elementi di Diritto penale;

- funzioni di Polizia giudiziaria;

- inglese (quiz);

- strumenti di Office automation.



L’ultima parte contiene nuove simulazioni composte da quiz ufficiali degli ultimi concorsi dell’Agenzia delle Dogane, commentati con nuove videolezioni di Giuseppe Cotruvo per comprendere il metodo di risoluzione.

Per completare la propria preparazione i candidati potranno inoltre usufruire del simulatore di quiz online per potersi esercitare con i quiz dei concorsi precedenti e verificare la propria preparazione.



Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili anche le videolezioni di logica con tecniche di risoluzione e suggerimenti utili del prof. Cotruvo. Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano, 2022, Maggioli Editore 36.00 € 34.20 €

Concorso Comune di Napoli, 762 posti

Il Comune di Napoli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 762 unità di personale diplomato, di Categoria C (719 posti a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato).

La domanda di partecipazione potrà essere inviata, dal 10 agosto all’8 settembre 2022, compilando l’apposito modulo online che sarà disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Napoli (https://www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso) attraverso SPID, CIE o CNS.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo dedicato.

PER LA PREPARAZIONE CONSIGLIAMO:

Concorso Comune Napoli 1339 posti Vari profili Cat. C e D - Prova preselettiva Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova preselettiva dei bandi di concorso indetti dal Comune di Napoli per 1339 posti (Cat. C e D).



La selezione consisterà in un test di 60 domande da risolvere in 60 minuti, così suddivise:

- 20 attitudinali sulla capacità logico-deduttiva, sul ragionamento logico-matematico e critico-verbale;

- 40 quesiti sulle materie: Diritto costituzionale (con particolare riferimento al Titolo V della Costituzione), Diritto amministrativo (con particolare riferimento alla normativa su accesso, trasparenza e anticorruzione e sulla disciplina del lavoro pubblico), Diritto degli enti locali.



Il testo presenta una trattazione chiara e completa su tutte le materie oggetto della prova, ovvero:

› Diritto costituzionale;

› Diritto amministrativo;

› Pubblico impiego;

› Trasparenza, anticorruzione e privacy;

› Diritto degli enti locali.



L’ultima parte contiene una selezione di quiz di logica FORMEZ assegnati nei concorsi degli ultimi anni, suddivisi per tipologia e argomento.



Accanto a ogni tipologia di quiz è riportato il riferimento alla videolezione con cui poter approfondire l’argomento oggetto di domanda e imparare le tecniche di risoluzione per affrontare i quesiti.



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

- simulatore di quiz sulle materie oggetto della prova, per allenarsi e simulare il test;

- Videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo (a breve disponibili nuove lezioni sulle nuove tipologie di quiz Formez).



Giuseppe Cotruvo

È uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

Luigi Tramontano

Giurista, autore di numerose pubblicazioni giuridiche e curatore di banche dati legislative, già docente a contratto presso la

Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano, 2022, Maggioli Editore 34.00 € 32.30 €

Concorso Comune di Torino, 70 posti

Il Comune di Torino ha attivato un concorso pubblico per l’assunzione di 70 unità di personale diplomato, così distribuito nei profili professionali ricercati:

60 posti di Istruttore tecnico Geometra (categoria C),

posti di (categoria C), 6 posti di Istruttore tecnico perito industriale (categoria C),

posti di (categoria C), 4 posti di Istruttore Tecnico Perito Agrario e Agrotecnico (categoria C).

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, con autenticazione attraverso una delle seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale,

CIE (Carta d’identità elettronica),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

entro e non oltre le ore 13 del 23 settembre 2022.

Concorsi Comune Torino, 125 posti: aperti a diplomati e laureati

Concorso Università Perugia, 14 amministrativi

E’ stato attivato il Concorso Università Perugia, per esami, per il reclutamento di 14 unità di personale di Categoria C da assumere nell’area amministrativa con contratto a tempo indeterminato e con regime a tempo pieno.

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma PICA: https://pica.cineca.it/unipg/

Il termine ultimo per presentare le istanze di ammissione al concorso è fissato al giorno 29 settembre 2022.

Leggi l’articolo di approfondimento

Concorso Comune Brescia, 17 agenti

Indetto un nuovo Concorso Comune Brescia, per la copertura di diciassette posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro

Gli aspiranti candidati dovranno inviare la domanda di ammissione al concorso pubblico per agenti di polizia municipale entro e non oltre il giorno 26 settembre 2022, esclusivamente attraverso l’apposita procedura online, disponibile a questa pagina.

Concorso Comune Brescia, 17 agenti di polizia locale: requisiti e prove

Concorso Agenzia Entrate, 900 tecnici

Indetto il tanto atteso Concorso Agenzia Entrate 2022, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, nel profilo professionale di assistente tecnico.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro e non oltre il giorno 23 settembre 2022, utilizzando l’applicazione

informatica accessibile su questa piattaforma.

Per approfondire: Concorso Asia Napoli, 500 operatori ecologici: pubblicato il bando

Concorso Comune Scandicci, 14 agenti

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 è stato pubblicato l’avviso che avvia il Concorso Comune Scandicci, per soli esami, per la copertura di 14 posti di agente di polizia municipale, categoria C, con contratto di formazione e lavoro, di cui cinque posti riservati alle Forze armate.

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Scandicci entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022, e dovranno essere trasmesse esclusivamente accedendo al seguente indirizzo web dell’Ente: https://www.comune.scandicci.fi.it/concorsi/

Concorso Comune Scandicci, 14 agenti di Polizia municipale

PER LA PREPARAZIONE CONSIGLIAMO:

Concorso Comune Scandicci 14 Agenti di Polizia municipale - KIT Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione alle prove concorsuali del bando indetto dal Comune di Scandicci per l’assunzione di 14 Agenti di Polizia municipale (cat. C).



Il Kit comprende 2 testi di sicura utilità:

- il manuale “Il Vigile Urbano”;

- la raccolta de “1800 quiz per i concorsi in polizia locale, municipale e provinciale”.



Grazie allo studio sul manuale e al ripasso e verifica attraverso l’esercizio dei quiz, i candidati completeranno la propria preparazione su:

› Diritto costituzionale;

› Diritto regionale;

› Diritto amministrativo;

› Diritto degli enti locali;

› Redazione degli atti;

› Ordinamento della Polizia Municipale;

› Diritto penale e procedura penale;

› Attività di polizia giudiziaria;

› Disciplina del commercio e leggi di pubblica sicurezza;

› Codice della strada e Infortunistica stradale;

› Polizia edilizia;

› Polizia sanitaria e ambientale;

› Protezione civile.



Disponibili nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni sul retro, i seguenti materiali:

- Quiz di lingua inglese;

- Teoria e quiz di informatica. AA.VV., 2022, Maggioli Editore 59.00 € 56.05 €

Concorso Centri Impiego Lazio, 249 posti

Avviate nuove assunzioni nel Lazio con l’attivazione del Concorso Centri Impiego Lazio per l’assunzione di 249 unità di personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per iscriversi alla selezione, gli aspiranti candidati devono obbligatoriamente presentare le proprie domande di partecipazione sulla piattaforma unica di reclutamento InPA entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.

Concorso Centri Impiego Lazio, 249 diplomati: requisiti e prove

PER LA PREPARAZIONE CONSIGLIAMO:

Concorso 544 Regione Lazio Centri per l'impiego 295 esperti Cat. D 249 assistenti Cat. C di mercato e servizi per il lavoro Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alle prove del Concorso indetto dalla Regione Lazio per 295 Esperti (Cat. D) e 249 Assistenti (Cat. C) di mercato e servizi per il lavoro, pubblicato sulla G.U. del 16 agosto 2022, n. 65.



Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:

- prova scritta: test di 40 domande da risolvere in 60 minuti sulle materie richieste dal bando;

- prova orale: colloquio su materie previste dal bando e accertamento conoscenza lingua inglese e applicazioni informatiche più diffuse.



Il testo propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati per tutte le prove, ovvero:

› Diritto amministrativo e Pubblico impiego;

› Anticorruzione, trasparenza e privacy;

› Contratti pubblici;

› Legislazione sociale e Diritto del Lavoro;

› Politiche a sostegno dell’occupazione;

› Servizi per l’impiego;

› Politiche attive del lavoro;

› Fondi strutturali e programmazione regionale FSE;

› Economia e politica del Lavoro;

› Contabilità pubblica;

› Ragionamento logico;

› Test situazionali.



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

- quiz di lingua inglese;

- teoria e quiz di informatica;

- simulatore di quiz sulle materie trattate nel volume;

- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo. AA.VV., 2022, Maggioli Editore 39.00 € 37.05 €

Concorso NUE 112 Lazio, 40 posti

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati tre bandi di cui uno relativo al Concorso Nue Regione Lazio, finalizzato all’ammissione al corso-concorso selettivo di

formazione per il reclutamento di 40 assistenti in area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Servizio NUE 112.

Le domande di partecipazione devono essere presentate sulla piattaforma unica di reclutamento (https://www.inpa.gov.it/), entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022.

PER LA PREPARAZIONE CONSIGLIAMO:

Concorso Regione Lazio 40 Assistenti Servizio NUE 112 Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alle prove del Concorso della Regione Lazio per 40 Assistenti area tecnica del Servizio NUE 112 (G.U. 16 agosto 2022, n. 65).



La selezione dei candidati avverrà attraverso una prova scritta e un colloquio orale.



La prova scritta consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

› elementi di Diritto amministrativo;

› elementi di Diritto costituzionale e di Diritto dell’Unione europea;

› normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

› normativa concernente il Numero Unico dell’Emergenza;

› Statuto Regione Lazio, legge regionale del Lazio n. 6/2002 e regolamento regionale del Lazio n. 1/2002;

› nozioni di informatica e di strumenti web;

› ragionamento logico;

› test situazionali.



Il testo presenta una trattazione chiara e completa su tutte le materie oggetto delle prove.



Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:

- sezioni dedicate a Pubblico impiego e reati contro la P.A.;

- simulatore di quiz;

- videolezioni di logica;

- quiz di lingua inglese. Luigi Tramontano, Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio, Luciano Manelli, 2022, Maggioli Editore 31.00 € 29.45 €









