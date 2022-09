Concorsi Università area tecnica e amministrativa: tutti i bandi attivi e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C.

Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Di seguito il Manuale di Legislazione Universitaria per la preparazione dei concorsi.

Indice contenuti:

Concorsi Università: requisiti generali

Per avere accesso alle procedure concorsuali elencate nei prossimi paragrafi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data di scadenza dei rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico né destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorsi Università: prove d’esame





Generalmente le procedure di selezione di personale amministrativo e tecnico presso le Università italiane sono articolate nelle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva : consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento,

: consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento, prova scritta,

prova orale.

Concorsi Università: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi consigliamo il seguente manuale, che racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile:

tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo,

selezioni di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della propria preparazione.

Il testo si conclude con un’utile Appendice normativa contenente i testi legislativi del DPCM n. 166/2020 (Regolamento sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione) e del DM 25 marzo 2021 (Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023), corredati da una selezione di quiz di verifica.

Concorsi Università: 90 posti a Palermo

L’Università di Palermo ha indetto tre nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 90 unità di personale, così distribuito per categoria professionale:

60 posti di categoria C (aperto a diplomati)

– 17 posti da destinare alle strutture decentrate (ambito Didattica e Internazionalizzazione)

– 16 posti da destinare alle Strutture decentrate (ambito Ricerca e Terza Missione) e all’Area Ricerca

– 2 posti da destinare all’Area Risorse Umane

– 2 posti da destinare all’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali

– 1 posto da destinare all’Area Terza Missione

– 6 posti da destinare all’Area Sistemi Informativi e Infrastrutture Digitali di Ateneo

16 posti di categoria B (aperti a licenza media).

Invio domande

La domanda di partecipazione a ciascun singolo concorso, oltre ai titoli posseduti e ai documenti ritenuti utili per la partecipazione agli stessi, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica dedicata reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/

Il termine ultimo per inviare le istanze di ammissione alle selezioni concorsuali è fissato al 29 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo di approfondimento.

Concorsi Università: 14 posti a Perugia

È stata indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, per le esigenze dell’Università degli Studi di Perugia.

Invio domande

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina della piattaforma PICA: https://pica.cineca.it/unipg/ entro il 29 settembre 2022.

Scarica il bando

Concorsi Università: 14 posti a Catanzaro

Presso l’Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, è stato indetto concorso pubblico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a 14 posti di categoria B, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’amministrazione centrale e delle strutture decentrate dell’Ateneo.

Invio domande

Per partecipare al concorso i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web dell’Università: https://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo entro e non oltre il 22 settembre 2022.

Scarica il bando

Concorsi Università: 3 posti a Foggia

L’Università di Foggia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 22 settembre 2022 secondo le modalità indicate all’interno del bando.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Concorsi Università: 3 posti a Milano

L’Università di Milano ha attivato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa-gestionale, di cui un posto per il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina traslazionale, un posto per il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici e un posto per la sede di Lodi del Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali.

Invio domande

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 22 settembre 2022 attraverso la procedura telematica presente su questa piattaforma online.

Scarica il bando

Concorsi Università: 3 posti Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino ha indetto dei concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di varie categorie a tempo pieno ed indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo indeterminato o determinato e pieno, area amministrativa – gestionale.

Invio domande

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro le ore 15 del 9 settembre 2022, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/

Scarica il bando









