Concorsi Fisioterapista 2022, tutti i bandi attivi

Il volume nasce con l’intento di essere uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso per Fisioterapista indetto da strutture pubbliche o private.



Il volume contiene un’ampia selezione di quesiti a scelta multipla, risolti e corredati di commento, su tutti gli argomenti richiesti nelle prove concorsuali.



È suddiviso in 8 parti:

› la prima parte descrive il percorso del candidato alla prova concorsuale (profilo professionale, prove concorsuali, argomenti più richiesti, graduatorie, metodo per ottimizzare lo studio);

› la seconda parte raccoglie una selezione di 200 quiz inerenti la prova preselettiva del concorso (ragionamento logico e cultura generale);

› la terza parte raccoglie i quesiti inerenti le discipline propedeutiche;

› la quarta parte raccoglie i quesiti delle discipline riabilitative del fisioterapista;

› la quinta parte è dedicata al diritto sanitario, alla legislazione e al Codice Deontologico;

› la sesta parte contiene una selezione di quiz legati al Coronavirus e alla pandemia da COVID-19;

› la settima parte presenta alcune simulazioni delle prove concorsuali;

› l’ottava parte contiene una selezione di quiz legati alle discipline informatiche e a quelle linguistiche.



Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili ulteriori quiz, simulazioni e contenuti aggiuntivi di interesse per la preparazione al concorso.



Ivano Cervella

Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.

Ornella Forni

Fisioterapista, laureata in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione.

Annamaria Tammaro

Laurea Triennale in Fisioterapia, D.O. Diplomata in Osteoptia presso Aemo (Accademia europea di medicina osteopatica), specializzata nella riabilitazione della mano.