Asili nido Roma: assunzioni in arrivo per 1160 posti

Sono in arrivo centinaia di nuove assunzioni per gli asili nido e le scuole per l’infanzia di Roma. A darne notizia l’amministrazione, con un recente comunicato stampa pubblicato sul sito di Roma Capitale.

Alcune delle nuove assunzioni partiranno già da questo settembre, mentre altre arriveranno nei primi mesi del 2023. Inoltre, con una Memoria di Giunta approvata in Campidoglio si prevedono anche interventi volti a potenziare l’organico delle strutture educative e scolastiche con una particolare attenzione a quello dedicato all’inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità. In totale, saranno assunte nei prossimi mesi 1160 unità.

Si legge nel comunicato stampa che le nuove assunzioni rappresentano un “altro tassello importante per la scuola, su cui questa amministrazione ha investito fin dall’insediamento: dall’abbattimento delle rette per i nidi per tutte le fasce di reddito con la gratuità per quella più bassa, al prolungamento dell’orario di alcune strutture, passando per le risorse pari a circa 7,5 milioni investiti sulla manutenzione del verde scolastico.”

Vediamo nello specifico i posti che verranno coperti con le nuove assunzioni e tutte le novità.

Assunzioni asili nido Roma: quali posti saranno coperti

Roma Capitale avvierà, con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, 600 nuove assunzioni a tempo indeterminato per personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia del comune, di cui:

200 assunzioni entro settembre;

400 assunzioni nei primi mesi del 2023.





Inoltre, nell’ottica del miglioramento dell’inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità, sarà potenziato l’organico delle strutture educative e scolastiche con:

250 unità per i nidi,

60 unità per le scuole d’infanzia,

250 assunzioni relative al personale per l’inclusione.

Il totale delle assunzioni sarà quindi di 1160 unità.

Asili nido Roma: il nuovo Regolamento

Sempre nel Comunicato stampa di Roma Capitale, che è possibile visionare a questo indirizzo, è stata riportata la notizia dell’approvazione del nuovo regolamento in materia di “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” (Oepac) che ha adeguato l’inquadramento contrattuale degli operatori, garantito il diritto al pasto, rimodulato le ore del servizio garantendo continuità e stabilità, disposto un nuovo sistema basato sull’accreditamento delle cooperative che operano nei diversi municipi.

Infine, si legge che “in questi mesi si sono semplificate inoltre le procedure per le iscrizioni ai nidi, si è garantita l’apertura di 36 scuole per i centri estivi, investito un milione di euro per l’apertura di 60 scuole in orario extracurricolare già da settembre e concluso il Contratto Istituzionale di Sviluppo con il Governo e la Regione Lazio, per “Scuole Verdi a Roma” che consentirà di riqualificare, nei prossimi anni, 200 scuole della Capitale.”









