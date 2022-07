Concorso Agenzia Dogane 2022, per 1800 posti: tutte le novità

*aggiornamento del 29/07/2022: ancora nessuna novità per quanto riguarda la pubblicazione del nuovo bando del Concorso Agenzia Dogane 2022. Secondo le anticipazioni del direttore Marcello Minenna, il bando sarebbe dovuto uscire entro la fine del mese, ma ad oggi, 29 luglio, ancora niente.

Tuttavia, è probabile che l’attivazione del concorso da 1800 posti di diplomati e laureati sia effettuata a seguito dell’espletamento delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle Dogane il 7 luglio, rivolte al personale interno, per gli sviluppi economici all’interno delle aree riservate. Non resta dunque che attendere il termine di queste selezioni interne.

Per iniziare la preparazione delle prove d’esame del concorso in arrivo, consigliamo lo studio del nuovo Manuale dedicato.

*aggiornamento del 20/06/2022: Con la Determinazione direttoriale numero 252490/RU, l’ADM ha nominato il Consorzio Digicontest quale società aggiudicatrice della gestione triennale dei concorsi pubblici, sia per il personale dirigenziale che per il personale non dirigenziale, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per un importo pari a 12 milioni di euro oltre Iva. Sarà quindi Digicontest a gestire il Concorso Agenzia Dogane 2022, nonché quelli dei prossimi tre anni.

Scarica la determina

Unisciti al gruppo Telegram sul Concorso Agenzia Dogane 2022!





In arrivo nel mese di luglio il bando del Concorso Agenzia Dogane 2022, aperto sia ai diplomati sia ai laureati, per il reclutamento di circa 1800 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Ad annunciarlo, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, intervistato dal giornale il Messaggero. Secondo le sue anticipazioni, il bando di concorso verrà pubblicato nel mese di luglio.

Le assunzioni in programma saranno rivolte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere così suddivise:

927 unità di III area F1 (per i laureati)

(per i laureati) 869 unità di II area F3 (per i diplomati),

per un totale di 1796 posti.

Altra novità importante riguarda la periodicità di questi concorsi: per far fronte i pensionamenti dell’Agenzia (circa mille all’anno), il Direttore ha dichiarato l’intenzione di bandire un concorso ogni 12/15 mesi, per reclutare circa 1500 persone ogni anno.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni attualmente disponibili riguardo il concorso in arrivo per assumere 1800 persone presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Concorso Agenzia Dogane 2022, il bando

Secondo le anticipazioni rilasciate dal Direttore dell’Agenzia, Marco Minenna, il nuovo bando di concorso dovrebbe essere pubblicato nel mese di luglio, dando il via alla procedura di selezione in piena estate.

Inoltre, per incentivare la partecipazione al futuro concorso pubblico, il Direttore Marcello Minenna ha anticipato che, a differenza delle procedure di selezione passate, quest’anno i candidati potranno scegliere la sede di lavoro. Dunque, durante la compilazione delle candidature, gli aspiranti candidati potranno indicare la Regione in cui intendono prestare servizio.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Concorso Agenzia Dogane 2022, profili professionali

Secondo le ultime anticipazioni, l’Agenzia starebbe predisponendo tutti gli atti necessari per l’attivazione dei due di concorso previsti per l’assunzione di unità di personale di seconda (i profili per diplomati) e di terza Area (i profili per laureati), suddivisi come segue:

927 unità di III area F1 (vari profili riservati ai candidati laureati, sia amministrativi, sia tecnici),

869 unità di II area F3 (i profili per diplomati).

Per conoscere nel dettaglio tutti i profili professionali ricercati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite il nuovo concorso, occorre comunque attendere la pubblicazione del bando ufficiale.

Inoltre, il Direttore Minenna ha anticipato anche l’arrivo di un’altra novità degna di nota: sarà favorita la specializzazione dei profili professionali, sia nell’ambito del concorso pubblico, sia al termine dello stesso, durante il periodo di formazione.

Concorso Agenzia Dogane 2022, come prepararsi

Per iniziare la preparazione del concorso, consigliamo il seguente manuale:

Giuseppe Cotruvo, Luigi Tramontano, Maggioli Editore

Il volume è un ottimo strumento di preparazione della prova preselettiva del prossimo concorso dell’Agenzia delle Dogane per 1800 posti. Contiene teoria e test di tutte le materie oggetto della prova preselettiva.

Nel video seguente il professor Giuseppe Cotruvo commenta e risolve alcuni quiz della banca dati del concorso Agenzia Dogane 2021:









© RIPRODUZIONE RISERVATA