Concorso Asl Genova, 43 assistenti amministrativi: requisiti e prove

Avviate nuove assunzioni di diplomati in Liguria con il Concorso Asl Genova, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 43 di personale con la qualifica di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.

La selezione pubblica è stata indetta tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2022.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Asl Genova: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dall’Asl di Genova, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado , abilitante all’iscrizione a corsi di laurea;

, abilitante all’iscrizione a corsi di laurea; idoneità fisica alle funzioni da conferire;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale

obbligo.

Concorso Asl Genova: come fare domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 25 agosto 2022 tramite una delle seguenti modalità:

Posta Elettronica Certificata (PEC) avente il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato n. 43 unità di personale con la qualifica di Assistente Amministrativo / Cat. C”, esclusivamente all’indirizzo: [email protected]

servizio pubblico postale, con lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Asl 3 – Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 – 16125 GENOVA.





Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae (formulato ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000), redatto su carta semplice, datato, firmato;

445/2000), redatto su carta semplice, datato, firmato; tutte le certificazioni, relative ai titoli, che i candidati ritengano opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria;

documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici di ammissione;

copia fronte e retro di valido documento d’identità.

Concorso Asl Genova: prove d’esame

La procedura di selezione del concorso Asl Genova si articola nelle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva , disposta in relazione al numero complessivo di domande di partecipazione inviate;

, disposta in relazione al numero complessivo di domande di partecipazione inviate; una prova scritta : consiste nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso;

: consiste nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso; una prova orale : colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui

compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese (D. Lgs. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 165/01).

: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese (D. Lgs. 75/17 “Modifiche ed integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 165/01). valutazione dei titoli.

Concorso Asl Genova: materie d’esame

Come si legge nel bando di concorso, le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;

Elementi di Diritto Amministrativo;

Elementi di Diritto Costituzionale;

Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza ed anticorruzione;

Principi in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche (in particolare il D. Lgs. n. 118/2011);

Principi in materia di acquisizione di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie pubbliche;

Il rapporto di pubblico impiego della Dirigenza e del Comparto: i principali istituti contrattuali;

La Responsabilità Civile, Penale, Amministrativa e Contabile del dipendente pubblico;

Codice di Comportamento del dipendente pubblico e norme disciplinari.

Concorso Asl Genova: valutazione titoli e punteggi

I punti per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

40 punti per titoli;

60 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: fino a punti 15;

titoli accademici e di studio: fino a punti 3;

pubblicazioni e titoli scientifici: fino a punti 2;

curriculum formativo e professionale: fino a punti 20.

