Concorsi amministrativi Asl 2022: tutti i bandi e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo in area amministrativa grazie alla disposizione dei Concorsi amministrativi Asl 2022 previsti per l’anno in corso. Numerose Aziende Sanitarie Locali hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di assistente e collaboratore amministrativo, categoria D e C.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dalle varie ASL per coprire posti di assistente e collaboratore amministrativo, in continuo aggiornamento.

Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Concorsi amministrativi Asl 2022: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai Concorsi amministrativi Asl 2022 dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; diploma di maturità (per i profili in Categoria C)

(per i profili in Categoria C) diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), per i profili in categoria D, oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o titoli di studio equipollente.

Generalmente le procedure di selezione per assumere personale amministrativo presso le Aziende Sanitarie prevedono l’espletamento delle seguenti fasi, che potrebbero variare a seconda del bando:

una prova scritta: potrebbe consistere nella risoluzione di quesiti a risposta aperta o multipla vertenti sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale;

potrebbe consistere nella risoluzione di quesiti a risposta aperta o multipla vertenti sulle competenze specifiche inerenti al profilo professionale; una prova orale: colloquio orale sulle materie della prova scritta. Nel corso della prova orale potrà essere accertata la conoscenza di elementi di informatica e della

conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese;

colloquio orale sulle materie della prova scritta. Nel corso della prova orale potrà essere accertata la conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese; valutazione dei titoli di studio e di carriera: effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.

Concorsi amministrativi Asl 2022: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi per profili amministrativi nelle Asl di riferimento, consigliamo i seguenti volumi:

Concorsi amministrativi Asl 2022: bandi attivi

In questo paragrafo forniamo un elenco, in continuo aggiornamento, di bandi di concorso attivi per ricoprire il ruolo di amministrativo nelle varie Aziende sanitarie.

ASL DI GENOVA

L’ASL di Genova ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, destinati alla copertura di 43 posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 25 agosto 2022 tramite una delle seguenti modalità:

Posta Elettronica Certificata (PEC) avente il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato n. 43 unità di personale con la qualifica di Assistente Amministrativo / Cat. C”, esclusivamente all’indirizzo: [email protected]

servizio pubblico postale, con lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Asl 3 – Struttura Complessa Affari Generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 – 16125 GENOVA.

