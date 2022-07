Concorso Allievi Carabinieri, 4189 posti: come prepararsi alla prova scritta

Il 12 luglio 2022, nella Gazzetta Ufficiale n. 55, è stata pubblicata la versione integrale del bando del nuovo Concorso Allievi Carabinieri, finalizzata al reclutamento di un totale di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma.

La procedura di selezione è rivolta a tutti i candidati in possesso del diploma di maturità ed è aperta anche ai civili italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età.

Negli ultimi giorni, inoltre, è stato reso noto anche il calendario di massima delle prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti. Nella prima decade di settembre avrà luogo la prima fase concorsuale, ovvero la prova scritta.

Dunque, cosa bisogna studiare e come prepararsi al meglio per superare la prova scritta? Come strutturare lo studio della banca dati e del simulatore da cui saranno estratti i quesiti della prova ufficiale, forniti dall’Arma dei Carabinieri? Nei prossimi paragrafi cerchiamo di rispondere a queste domande, affidandoci anche al parere del professor Giuseppe Cotruvo.

Concorso Allievi Carabinieri, procedura di selezione

La procedura di selezione del concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri consiste nell’espletamento delle seguenti fasi concorsuali:

prova scritta di selezione: consisterà nella somministrazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla predeterminata;

consisterà nella somministrazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla predeterminata; prova di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

Concorso Allievi Carabinieri, prova scritta





La prima fase del concorso per aspiranti Allievi Carabinieri consiste in una prova scritta, ovvero un questionario composto da una serie di quesiti a risposta multipla strutturato su argomenti di:

cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana),

(italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana), informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse),

(conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), storia,

struttura ordinativa dell’Arma,

quesiti di carattere logico-deduttivo,

ragionamento verbale.

Inoltre, saranno previsti anche quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Sul bando si legge che qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, tale prova, che in ogni caso sarà presa in considerazione solo se l’esito non sarà inferiore a 51/100, avrà valore anche di prova di preselezione.

Concorso Allievi Carabinieri, esempi di quiz

A partire dal 18 luglio, l’Arma dei Carabinieri ha reso disponibile e attivo il simulatore di quesiti da cui saranno estratti i quiz della prova scritta vera e propria. Questa applicazione sarà disponibile a tutti i candidati partecipanti fino al 6 settembre 2022.

Ma come sfruttare a proprio vantaggio la presenza del simulatore? E come strutturare lo studio delle materie d’esame?

Riguardo alla preparazione di una banca dati, secondo il professor Giuseppe Cotruvo per gestire questo tipo di studio mnemonico e a breve termine occorre in primo luogo fare ordine. Prima di poter mettere in campo le proprie doti di memoria, infatti, occorre capire i contenuti dell’insieme di quiz scelti: quali e quante materie ci sono? In secondo luogo, bisogna mettere ordine ai quiz della banca dati concentrando l’attenzione su una stessa batteria alla volta: la memoria, infatti, per risultare efficiente deve poter lavorare su del materiale perfettamente ordinato.

In questo caso il candidato dovrà concentrare lo studio sulle materie sopra elencate, come: storia, cultura generale (che potrà riguardare il mondo dello spettacolo e dello sport, oltre alla lingua italiana, la matematica, le scienze e la costituzione), informatica, ragionamento verbale ecc…

Di seguito ecco alcuni esempi di quiz di ciascuna categoria d’esame (la risposta esatta è sempre la prima):

Chi ha vinto la Coppa Italia nel 2019?

– Lazio

– Juventus

– Roma

– Atalanta

– Lazio – Juventus – Roma – Atalanta Chi fu il Presidente della Repubblica prima di Sergio Mattarella?

– Giorgio Napolitano

– Carlo Azeglio Ciampi

– Oscar Luigi Scalfaro

– Francesco Cossiga

– Giorgio Napolitano – Carlo Azeglio Ciampi – Oscar Luigi Scalfaro – Francesco Cossiga 8, 16, 32, ?

– 64

– 38

– 52

– 48

– 64 – 38 – 52 – 48 Quale di questi poligoni NON ha centro di simmetria?

– Parallelogramma

– Triangolo equilatero

– Quadrato

– Esagono regolare

– Parallelogramma – Triangolo equilatero – Quadrato – Esagono regolare Il noto pacchetto per computer MS Office, è un:

– Software di produttività

– Hardware

– Firmware

– Plug in per il browser

– Software di produttività – Hardware – Firmware – Plug in per il browser Quale di queste rocce ha origine magmatica?

– Basalto

– Arenaria

– Gneiss

– Argilla

– Basalto – Arenaria – Gneiss – Argilla Chi era Erwin Rommel?

– Militare

– Filosofo

– Geologo

– Pittore

– Militare – Filosofo – Geologo – Pittore L’Arma dei Carabinieri ha sempre svolto missioni all’estero; quale tra esse iniziò verso la fine del 1897?

– Quella a Creta

– Quella in Crimea

– Quella in Eritrea

– Quella nel Congo Belga

– Quella a Creta – Quella in Crimea – Quella in Eritrea – Quella nel Congo Belga This movie is …. I hate it.

– awful

– angry

– terrific

– funny

Concorso Allievi Carabinieri, come prepararsi

Per la preparazione del concorso per diventare allievi presso l’Arma dei Carabinieri consigliamo lo studio del seguente volume specifico:

Concorso 4189 Allievi Carabinieri (G.U. 12 luglio 2022, n. 55) - Teoria e Test › Carattere psicoattitudinale

› Logica

› Cultura generale

› Competenze linguistiche

› Informatica



Materiali online:

- Videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo

- Quiz di lingua inglese

- Storia e Struttura dell’Arma

- Simulatore online 2022, Maggioli Editore 28.00 € 26.60 €

Concorso Allievi Carabinieri, calendario prove

Qualche giorno fa sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, è stato reso disponibile il calendario di massima delle prove:

prova scritta: prima decade di settembre 2022,

prima decade di settembre 2022, prove fisiche: prima decade di ottobre 2022 per i candidati VFP1 e VFP4, terza decade di ottobre 2022 per i candidati civili,

prima decade di ottobre 2022 per i candidati VFP1 e VFP4, terza decade di ottobre 2022 per i candidati civili, accertamenti psicofisici e attitudinali: prima decade di novembre per i candidati VFP1 e VFP4, seconda decade di dicembre 2022 per i candidati civili.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram









© RIPRODUZIONE RISERVATA