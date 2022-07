Concorsi Istruttore educativo 2022, tutti i bandi attivi e cosa studiare

Nuove opportunità di lavoro previste negli enti locali con i Concorsi Istruttore educativo 2022. Per le prossime settimane, infatti, si prospettano nuovi bandi di concorso e nuove assunzioni in arrivo per quanto riguarda il profilo professionale di Istruttore educativo-pedagogico.

Per questo abbiamo raccolto nei prossimi paragrafi tutti i bandi di concorso attivi, in continuo aggiornamento, per ricoprire il ruolo di istruttore educativo-pedagogico negli enti locali, in categoria C e D, rivolti sia ai candidati diplomati sia a coloro in possesso di laurea.

Indice:

Concorsi Istruttore educativo 2022: requisiti

Per avere accesso alle procedure concorsuali indette dagli Enti locali per la copertura di posti nel profilo di Istruttore educativo pedagogico sono richiesti i seguenti requisiti generali, posseduti alla data di scadenza del bando di riferimento:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

aver compiuto il 18° anno di età;

idoneità all’impiego. L’Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;

non aver riportato condanne penali, in particolare per i delitti previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità disciplinare, né avere procedimenti in corso della stessa natura;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente/insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti all’obbligo).

Per i profili in categoria C è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per i profili in categoria D è richiesti il possesso di una laurea, almeno triennale, in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19) o equiparata, oppure una laurea quinquennale/Magistrale/Specialistica nelle classi di laurea indicate nei bandi.

Concorsi Istruttore educativo 2022: prove d’esame





Generalmente le procedure di selezione dei concorsi per Istruttore educativo sono composte dalle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva, consistente nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla, basati sulle materie

oggetto delle prove d’esame, sulla preparazione generale nonché sulla soluzione di problemi in base al ragionamento logico;

una prova scritta: potrà consistere, a scelta della Commissione esaminatrice, alternativamente:

– nella stesura di un elaborato vertente sulle materie previste;

– nella somministrazione di una o più domande aperte sulle materie previste;

nella somministrazione di un test a risposta multipla.

– nella stesura di un elaborato vertente sulle materie previste;

– nella somministrazione di una o più domande aperte sulle materie previste;

nella somministrazione di un test a risposta multipla.

una prova orale: colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della precedente prova scritta, ed è generalmente finalizzata anche ad accertare le capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del candidato. Nel corso della prova orale si procede anche all'accertamento delle conoscenze di informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, tra inglese e francese.

conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, tra inglese e francese.

Insieme alle prove d’esame i candidati potrebbero essere sottoposti anche alla fase di valutazione dei titoli. Di solito sono oggetto di valutazione i seguenti titoli:

titoli di studio : come ulteriori diplomi di laurea e/o lauree specialistiche e/o lauree magistrali e/o titoli di studio superiori, solo se attinenti alla professionalità del posto messo a concorso;

: come ulteriori diplomi di laurea e/o lauree specialistiche e/o lauree magistrali e/o titoli di studio superiori, solo se attinenti alla professionalità del posto messo a concorso; titoli di servizio : ammesso alla valutazione il servizio prestato a tempo indeterminato o determinato presso Comuni, Province e loro Consorzi, ASL, Stato, Regioni, Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico e Aziende Pubbliche e Private, con funzioni corrispondenti a quelle del posto messo a concorso;

: ammesso alla valutazione il servizio prestato a tempo indeterminato o determinato presso Comuni, Province e loro Consorzi, ASL, Stato, Regioni, Enti Pubblici, Enti di diritto pubblico e Aziende Pubbliche e Private, con funzioni corrispondenti a quelle del posto messo a concorso; curriculum formativo e professionale: vengono valutati: articoli, saggi, pubblicazioni attinenti alla professionalità del posto messo a concorso, specializzazioni o altri titoli culturali attinenti alla professionalità del posto a concorso, corsi conclusi con valutazione/esame finale attinenti alla professionalità del posto a concorso, idoneità a concorsi per lo stesso profilo professionale del posto a concorso o equivalenti.

Concorsi Istruttore educativo 2022: come prepararsi

Per la preparazione ai concorsi che permettono l’accesso al ruolo di Istruttore e Coordinatore educativo consigliamo il seguente volume dedicato, completo di teoria, quiz e un simulatore online collegato:

Concorsi Istruttore educativo 2022: bandi attivi

Di seguito abbiamo raccolto tutti i bandi di concorso attivi per accedere al profilo professionale di Istruttore educativo pedagogico negli Enti locali:

COMUNE DI TERNI

Il Comune di Terni ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di istruttore educativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.concorsismart.it entro e non oltre il giorno 6 agosto 2022.

