Concorsi ASL Bari, 45 amministrativi: diario prova preselettiva

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, sono stati pubblicati i tre bandi dei Concorsi ASL Bari, per titoli ed esami, destinati alla copertura di 45 posti di personale amministrativo a tempo pieno e indeterminato, così distribuiti nei relativi profili professionali:

20 posti di Collaboratore amministrativo professionale Senior, categoria D;

20 posti di assistente amministrativo, categoria C;

5 posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti utili per partecipare ai concorsi dell’ASL di Bari, come candidarsi e le prove d’esame previste dai bandi.

Per avere accesso alla procedura concorsuale, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Inoltre, mentre per i profili professionali nelle categorie B e C è richiesto solo il possesso dei diploma di maturità, ai candidati che concorrono per il profilo di categoria D, invece, è richiesto il possesso di:

Diploma di Laura conseguito secondo il previgente ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed equipollenti o le corrispondenti Lauree Specialistiche (DM 509/99) o Lauree Magistrali (DM 270/04) ed equipollenti;

Scuola di specializzazione biennale in materie giuridiche, economiche e legali.

Tutti i dettagli riguardo i requisiti specifici per poter partecipare ai concorsi sono consultabili nei bandi di concorso.

Concorsi ASL Bari, come partecipare

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via

telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari. ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 21 luglio 2022.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione al concorso di € 10.

Concorsi ASL Bari, prove d’esame

Innanzitutto, come si legge nel bando ufficiale, a seconda del numero di domande di partecipazione inviate, l’Amministrazione concorsuale potrà indire una prova preselettiva, consistente in una serie di quiz a risposta multipla, sui seguenti argomenti:

Diritto amministrativo,

Diritto del lavoro,

Diritto Sanitario.

Le prove d’esame seguenti si articolano in:

prova scritta: consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla e verterà sulle materie indicate nei bandi, diverse per ciascun profilo professionale;

consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla e verterà sulle materie indicate nei bandi, diverse per ciascun profilo professionale; prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta.

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale della lingua inglese e, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Tale accertamento non genera alcun punteggio ma solo un giudizio di idoneità.

Concorsi ASL Bari, come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo il seguente volume:

