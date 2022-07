Concorsi Università area tecnica e amministrativa: tutti i bandi attivi e come prepararsi

In arrivo nuove assunzioni in area tecnica ed amministrativa con i nuovi Concorsi Università. Nelle ultime settimane sono stati disposti diversi bandi da parte di alcune Università per la copertura di posti di personale tecnico amministrativo, categoria D e C.

Nei prossimi paragrafi sono elencati tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Di seguito il Manuale di Legislazione Universitaria per la preparazione dei concorsi.

Indice contenuti:

Concorsi Università: requisiti generali

Per avere accesso alle procedure concorsuali elencate nei prossimi paragrafi, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali, alla data di scadenza dei rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico né destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Concorsi Università: prove d'esame





Generalmente le procedure di selezione di personale amministrativo e tecnico presso le Università italiane sono articolate nelle seguenti fasi:

un’eventuale prova preselettiva : consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento,

: consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria e Statuto dell’Università di riferimento, prova scritta,

prova orale.

Concorsi Università: come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi consigliamo il seguente manuale, che racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile:

tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo,

selezioni di quiz a risposta multipla con soluzione commentata che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della propria preparazione.

Il testo si conclude con un’utile Appendice normativa contenente i testi legislativi del DPCM n. 166/2020 (Regolamento sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione) e del DM 25 marzo 2021 (Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023), corredati da una selezione di quiz di verifica.

Manuale di Legislazione universitaria › Fonti, organizzazione e rapporti di lavoro

› Didattica e ricerca

› Personale docente e tecnico amministrativo

› Gestione finanziaria e contabile e Contratti

› Diritto allo studio e servizi di segreteria

› Appendice normativa Cesare Miriello (a cura di), 2021, Maggioli Editore 42.00 € 39.90 €

Concorsi Università: 4 posti Napoli Federico II

L’Università degli studi di Napoli Federico II, ha indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le attività di ricerca e terza missione dell’Ateneo.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre il 3 agosto 2022.

Scarica il bando

Concorsi Università: 3 posti Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino ha indetto dei concorsi pubblici, per esami e per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di varie categorie a tempo pieno ed indeterminato e concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di categoria D, a tempo indeterminato o determinato e pieno, area amministrativa – gestionale.

Invio domande

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro le ore 15 del 9 settembre 2022, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile alla pagina web https://careers.polito.it/

Scarica il bando

Concorsi Università: 1 posto Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano ha attivato una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per il servizio pianificazione e controllo.

Invio domande

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano entro il 18 agosto 2022.

Scarica il bando

Concorsi Università: 1 posto a Genova

L’Università di Genova ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo di tecnico per la web radio di Ateneo del Campus universitario di Savona, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it entro il 16 agosto 2022.

Scarica il bando

Concorsi Università: 2 posti a Catania

L’Università di Catania ha pubblicato i seguenti bandi di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

1 unità di personale di categoria D , posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno;

, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno; 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato.

Invio domande

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del 31 agosto 2022 esclusivamente tramite questa piattaforma online.

Scarica i bandi

Concorsi Università: 10 posti a Torino

L’Università di Torino ha indetto le seguenti selezioni:

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di fisica;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di scienze chirurgiche – Research and training center riabilitazione robotica;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di scienze chirurgiche – Research and training center MITIC;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di scienze della terra;

1 unità di personale, categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di scienze mediche;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di oncologia;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di oncologia;

1 unità di personale, categoria D – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Dipartimento di neuroscienze.

Invio domande

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito web www.unito.it entro il 31 luglio 2022.

Scarica i bandi

Concorsi Università: 3 posti a Milano

L’Università di Milano-Bicocca ha indetto due selezioni concorsuali per la copertura di:

2 posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di psicologia;

1 posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso pubblico e i documenti ritenuti utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unimib/22pta021 entro il 28 luglio 2022.

Scarica i bandi









