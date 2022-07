Crisi di governo, “Nuovo Patto di fiducia”: l’intervento di Draghi al Senato

Dopo la mancata fiducia da parte del Movimento5Stelle alla conversione in legge del Decreto Aiuti, e l’apertura della crisi di governo, il Presidente del Consiglio Draghi si era recato al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, che però sono state prontamente respinte dal Presidente Mattarella, con l’invito “a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione” che si è creata dopo il voto al Senato.

Alle 9.30 del 20 luglio Draghi si è quindi presentato al Senato per rendere comunicazioni, ed è successo quello che fino a qualche giorno prima sembrava impensabile, ovvero la riapertura al proseguimento dell’esperienza di governo.

Durante il suo discorso, il Presidente del Consiglio ha ricordato quanto fatto in quel momento e il motivo per il quale era stato nominato dal Presidente Mattarella, ovvero superare la crisi pandemica, economica e sociale.

Già dal giorno in cui sono state presentate le dimissioni erano partiti numerosi appelli per un passo indietro del premier, appelli che sembrano essere stati ascoltati da Draghi, che ha però sottolineato la necessità di un “nuovo patto di fiducia“:

“Tutto questo richiede un Governo che sia davvero forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione, nel reciproco rispetto dei ruoli.” Queste le parole di Draghi durante il suo discorso al Senato, che ha poi proseguito dicendo che “All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese.”





Un nuovo patto deve partire dal voto di fiducia, che arriverà questa sera al Senato, mentre domani si proseguirà alla Camera dei Deputati, dove il premier ripeterà il discorso prima del voto.

“I partiti e voi parlamentari, siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che si è poi affievolito?

Sono qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani.”

Questo l’appello di Draghi ai senatori, alla ricerca del più ampio consenso possibile: “Ritengo che un Presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere in Parlamento il sostegno più ampio possibile. Questo presupposto è ancora più importante in un contesto di emergenza, in cui il Governo deve prendere decisioni che incidono profondamente sulla vita degli italiani.”

La parola passa ora al parlamento, e mentre tutti i partiti stanno decidendo quale debba essere la linea da seguire gli occhi sono puntati soprattutto su Movimento5Stelle e Lega. Il partito di Conte è quello che ha scatenato la crisi di governo, e se non dovesse confermare la fiducia allora un rimpasto nell’esecutivo sarebbe obbligatorio. Non si esclude nemmeno una nuova scissione da parte dei governisti. La Lega, dall’inizio della crisi di governo ha attaccato i 5Stelle ritenendoli inaffidabili, e minacciando di passare all’opposizione in caso questi dovessero restare al governo. PD, Leu e Italia Viva sono pronti a confermare la fiducia, mentre il centrodestra di governo deciderà insieme la linea da tenere.

Il futuro del governo sarà quindi deciso con il voto di oggi e domani.

Di seguito il video dell’intervento del Presidente Draghi al Senato:

(Fonte e foto governo.it Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT)









© RIPRODUZIONE RISERVATA