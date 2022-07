Concorsi Comune Latina, 22 istruttori diplomati e laureati

Nuove opportunità di lavoro per diplomati e laureati nella Regione Lazio: nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022 sono stati pubblicati sette nuovi bandi dei Concorsi Comune Latina, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 22 istruttori e istruttori direttivi amministrativi-contabili, tecnici e di vigilanza. I posti messi a bando sono distribuiti come segue per profilo professionale:

4 posti di istruttore direttivo tecnico , categoria D;

, categoria D; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo contabile , categoria D;

, categoria D; 3 posti di istruttore direttivo di vigilanza , categoria D;

, categoria D; 1 posto di dirigente amministrativo contabile , categoria D;

, categoria D; 3 posti di istruttore di vigilanza , categoria C;

, categoria C; 3 posti di istruttore tecnico , categoria C;

, categoria C; 4 posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare alle procedure concorsuali del Comune di Latina, come iscriversi e le prove d’esame previste dai bandi.

Concorsi Comune Latina, requisiti

Per avere accesso alle procedure di selezione indette dal Comune di Latina, gli aspiranti candidati devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;

età non inferiore a 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni da ricoprire;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati fino al 1985;



Inoltre, la partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso da parte dei candidati dei seguenti titoli di studio, specifici per ogni profilo professionale per cui si intende concorrere. Per quanto riguarda i profili di categoria D (Istruttore direttivo e Dirigente), sarà richiesto il possesso di un Diploma di Laurea/Laurea magistrale/Laurea specialistica nelle classi di laurea specificate nei bandi di concorso.

Per i profili in categoria C (istruttori), invece, è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria superiore (maturità).





Scarica i bandi

Concorsi Comune Latina, come partecipare

I candidati che intendono partecipare alle selezioni concorsuali del Comune di Latina, devono inviare le domande di ammissione esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile su questo link.

La compilazione e l’invio della domanda devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 18 agosto 2022.

Concorsi Comune Latina, prove d’esame

La procedura di selezione dei concorsi del Comune di Latina prevede l’espletamento di tre fasi, così suddivise:

un’eventuale prova preselettiva , che sarà indetta in relazione al numero di domande di partecipazione inoltrate: consisterà in un test a risposta multipla con 30 quesiti da risolvere in 30 minuti;

, che sarà indetta in relazione al numero di domande di partecipazione inoltrate: consisterà in un test a risposta multipla con 30 quesiti da risolvere in 30 minuti; una prova scritta , teorico-pratica sulle materie d’esame previste dai singoli bandi concorsuali. Nel corso della prova sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche principali, ove prevista;

, teorico-pratica sulle materie d’esame previste dai singoli bandi concorsuali. Nel corso della prova sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche principali, ove prevista; una prova orale.

Concorsi Comune Latina, come prepararsi

Per la preparazione dei concorsi per Istruttore tecnico e Istruttore direttivo tecnico, consigliamo i volumi:

