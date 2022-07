Bonus 200 euro professionisti, come funzionerà: prime anticipazioni

Il Decreto Aiuti, recentemente convertito in legge, ha previsto l’istituzione di un’indennità di 200 euro per lavoratori e pensionati per contrastare l’aumento del costo della vita. Mentre per alcune categorie sono già state delineate le modalità di erogazione, l’erogazione del bonus 200 euro per i professionisti è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo, in via di definizione.

Il Fondo istituito per l’erogazione del bonus 200 euro ai professionisti ha una dotazione finanziaria per il 2022 di 500 milioni di euro, che dovranno essere ripartiti tra i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, la bozza del decreto attuativo destinerebbe 80 dei 500 milioni ai professionisti iscritti alle Casse autonome, sufficienti per coprire 400mila domande.

Alla luce delle indiscrezioni e di quanto previsto dal Decreto Aiuti, vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà il bonus 200 euro per i professionisti.

Bonus 200 euro professionisti nel Decreto Aiuti

All’articolo 33 del Decreto-legge 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, vengono gettate le basi per il bonus 200 euro professionisti. Il comma 1 dell’articolo recita:





“È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.”

Il comma 2 poi rimanda a un successivo decreto attuativo da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto aiuti la definizione delle modalità e dei requisiti di accesso al bonus. I 30 giorni sono passati il 17 giugno, ma in base a quanto riportato da Il Sole 24 Ore il decreto si trova in questo momento al MEF e dovrebbe arrivare presto.

Bonus 200 euro professionisti: requisiti

Stando a quanto stabilito dal Decreto Aiuti, è possibile stabilire i seguenti requisiti per accedere al bonus 200 euro professionisti:

essere iscritti alle gestioni previdenziali Inps o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

non aver già ricevuto l’indennità come dipendente o pensionato.

Stando alle anticipazioni, e similmente a quanto disposto per dipendenti e pensionati, occorrerà inoltre non aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Bonus 200 euro professionisti: fondi

Il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti di cui all’articolo 33 del Decreto Aiuti, come visto in precedenza, ha una dotazione di 500 milioni di euro.

Di questi, 80 milioni saranno destinati ai professionisti delle Casse autonome. Dato l’importo dell’indennità di 200 euro, le risorse basteranno per 400mila domande. Considerata la soglia dei 35mila euro di reddito e basandosi sui dati 2020, secondo il Sole la platea potenziale dei professionisti potrebbe essere di circa 145mila avvocati, 30mila commercialisti e 14mila consulenti del lavoro, per cui le risorse dovrebbero bastare a coprire tutte le richieste.

Bonus 200 euro professionisti: come richiederlo

La domanda per il bonus 200 euro dovrà essere inviata alla propria Cassa di appartenenza, ma per le modalità si dovrà attendere la pubblicazione del decreto attuativo. Occorrerà verificare se sono presenti altri redditi oltre a quelli professionali, e per i professionisti che hanno solo redditi da dipendenti il bonus dovrebbe arrivare direttamente dall’Inps.

Per quanto riguarda i professionisti pensionati titolari di trattamenti in cumulo e in totalizzazione, quindi erogati da Inps e dalla propria Cassa di riferimento, il bonus sarà erogato dall’Inps. Per i titolari di trattamenti non gestiti dall’Inps, invece, il bonus sarà erogato d’ufficio dalla propria Cassa di riferimento sulla base delle informazioni in possesso al momento dell’erogazione. Se si ritiene di non essere in possesso dei requisiti di reddito, per evitare di dover restituire l’indennità, è possibile rinunciare all’indennità attraverso il sito della propria Cassa di appartenenza.









