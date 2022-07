Concorsi per diplomati 2022: tutti i bandi attivi e come partecipare

Concorsi per diplomati: quali sono e come partecipare? Nelle ultime settimane diversi enti locali, agenzie e Ministeri hanno attivato dei concorsi pubblici rivolti a candidati in possesso di diploma, usciti nelle Gazzette Ufficiali oppure nei Bollettini delle regioni. Le selezioni indette riguardano assunzioni sia a tempo indeterminato sia determinato nelle varie strutture della Pubblica Amministrazione.

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i bandi attivi, in continuo aggiornamento, per cui è ancora possibile presentare le domande di partecipazione e tutte le informazioni utili su come candidarsi e sulle prove d’esame previste da ciascuna procedura di selezione.

Indice:

Concorso Allievi Carabinieri, 4189 posti

Pubblicato il bando del nuovo Concorso Allievi Carabinieri 2022, per assumere un totale di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma.

I 4189 posti messi a concorso sono distribuiti come di seguito:

2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.





La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro l’11 agosto 2022.

Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:

prova scritta di selezione;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli.

Concorso Polizia di Stato, 98 vice ispettori tecnici

La Polizia di Stato ha indetto nuovi bandi per l’assunzione di 98unità di personale nel ruolo di Vice ispettore tecnico, da impiegare in diversi settori come indicato di seguito:

24 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento; 12 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia scientifica;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia scientifica; 12 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego psicologia;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego psicologia; 50 posti di vice ispettore tecnico nel settore motorizzazione.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it

Le procedure di selezione si articolano nelle seguenti fasi:

prova preselettiva, qualora sia disposta: questionario a risposta multipla;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prova scritta: consiste nella stesura di un elaborato in un tempo massimo di 6 ore;

valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;

prova orale.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo dedicato.

Concorso Polizia di Stato, 292 vice ispettori tecnici

Per quanto riguarda il profilo di Vice ispettore tecnico nella Polizia di Stato, sono stati banditi altri due concorsi per assumere 292 unità di personale, così suddivise per settore:

192 posti nel settore di impiego telematica,

nel settore di impiego telematica, 100 posti nel settore accasermamento.

I candidati potranno presentare le proprie candidature utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”) fino alle ore 23.59 del 1 agosto 2022.

Le procedure di selezione si articolano nelle seguenti fasi:

prova preselettiva, qualora sia disposta: questionario a risposta multipla;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prova scritta: consiste nella stesura di un elaborato in un tempo massimo di 6 ore;

valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;

prova orale.

Concorsi Polizia di Stato, 292 vice ispettori tecnici: aperti ai diplomati

Concorso Regione Piemonte, 25 collaboratori

La Regione Piemonte ha indetto cinque selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui una destinata alla copertura di 25 posti di Collaboratore tecnico agrario e forestale, a tempo pieno ed indeterminato, per il ruolo della giunta.

La domanda deve essere presentata unicamente per via telematica previa registrazione all’interno della piattaforma disponibile alla URL internet: https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it entro il giorno 4 agosto 2022.

La selezione si compone di un’eventuale prova preselettiva, seguita da una prova scritta ed un colloquio orlale.

Leggi l’articolo di approfondimento

Concorso Veneto Lavoro, 173 operatori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 luglio 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso Veneto Lavoro, per titoli ed esami, per l’assunzione di 173 unità di personale a tempo pieno e indeterminato al fine di potenziare i Centri per l’Impiego della regione Veneto. I posti messi a disposizione riguardano il profilo di operatore del mercato del lavoro, categoria C.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata dagli aspiranti candidati esclusivamente per via telematica tramite l’apposita piattaforma online: https://venetolavoro.concorsismart.it entro le ore 23:59 del 1 agosto 2022.

La procedura di selezione si compone di tre fasi:

prova preselettiva,

prova scritta,

prova orale.

Concorso Asia Napoli, 500 operatori

Il 27 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del Concorso Asia Napoli per il reclutamento di 500 operatori ecologici con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Per iscriversi è sufficiente il possesso di licenza media.

I candidati devono inviare le domande di partecipazione al concorso seguendo le indicazioni riportate all’interno di questa guida, attraverso il sito istituzionale dell’A.S.I.A. Napoli S.p.A. www.asianapoli.it nella sezione “Società Trasparente -Bandi di Concorso”, entro e non oltre il 27 luglio 2022.

La selezione si articola in un’unica prova scritta con quesiti su diverse materie, compresa cultura generale.

Per approfondire: Concorso Asia Napoli, 500 operatori ecologici: pubblicato il bando

Concorsi per diplomati 2022, come prepararsi?

Concorsi Provincia di Frosinone, 54 posti

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022, i due bandi dei Concorsi Provincia Frosinone, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 54 posti di collaboratore professionale tecnico e amministrativo. I posti messi a disposizione con le nuove selezioni concorsuali sono distribuiti come di seguito per profilo professionale:

22 posti di collaboratore professionale amministrativo , categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore;

, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore; 32 posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

La domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione, deve essere presentata per via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, accessibile dalla piattaforma informatica: https://concorsi.provincia.fr.it entro le ore 23:59 del giorno 11 agosto 2022.

Concorso AGCM, 10 impiegati

Nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12 luglio 2022 è stato pubblicato il bando di concorso AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) per l’assunzione di 10 unità di personale nel profilo di impiegato.

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente le modalità informatiche disponibili nel sito internet WebConcorsi, entro e non oltre 18 del 12 agosto 2022.

Concorsi AGCM, 18 posti di impiegati e funzionari: bandi in Gazzetta

