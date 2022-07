Cuneo fiscale 2022, nuovo taglio in arrivo: aumento stipendi e da quando

Presto in busta paga un nuovo aumento di stipendio grazie a un nuovo taglio al cuneo fiscale 2022. Si tratta di una somma che si aggira intorno ai 70-75 euro per i lavoratori dipendenti, ottenuta grazie a nuovi sgravi contributivi allo studio.

Nella giornata del 12 luglio, durante un incontro tra il Governo e le parti sociali, sono emerse alcune proposte per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie e per contrastare l’aumento del costo della vita. È in arrivo un nuovo Patto sociale che toccherà i temi dei salari, del cuneo fiscale e dei contratti collettivi.

“Abbiamo concordato di rivederci tra due settimane, quando il Governo presenterà un provvedimento che è stato definito dal Sottosegretario Garofoli “corposo”. In quell’occasione, prima di discuterlo con il Consiglio dei Ministri e prima di prendere le decisioni, avremo un altro incontro con le forze sociali.”

Queste le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa che ha seguito l’incontro con i sindacati. È quindi in arrivo un nuovo provvedimento che punterà ad aumentare il netto salariale.

Diverse sarebbero le ipotesi allo studio, per aumentare i salari dei lavoratori su 4 mesi di busta paga. Obiettivo: mettere più soldi liquidi nelle tasche dei dipendenti e aumentarne, per un determinato periodo di tempo, il potere di acquisto. La misura si aggiunge all'indennità 200 euro una tantum erogata nelle buste paga di luglio 2022 a tutta una platea di cittadini.





Ricordiamo che già il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, si è dichiarato a giugno, nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, favorevole a questa misura, sostenendo che: “L’Italia è tra i Paesi con i salari più bassi anche perché lo Stato si porta a casa una buona parte della retribuzione lorda dei lavoratori”, e affermando che il tema del taglio del cuneo “potrebbe ora tornare d’attualità”.

Quando si parla di cuneo fiscale si fa riferimento all’insieme delle imposte e dei contributi che aziende e lavoratori pagano sul salario erogato/percepito.

Ecco alcune ipotesi sul tavolo per applicare i nuovi aumenti stipendio di circa 70-75 euro con il nuovo taglio al cuneo fiscale 2022.

Nuovo taglio cuneo fiscale: chi ne avrà diritto

Si parla della stessa platea di beneficiari del bonus 200 euro una tantum: quindi lavoratori fino a 35 mila euro di reddito. Si tratta di chi beneficia dell’esonero dello 0,8% dei contributi, destinato a chi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ha una retribuzione non superiore a 2.692 euro al mese.

“Voglio ricordare inoltre che il governo non è che non ha fatto nulla, ha fatto già molto per famiglie e imprese. Abbiamo stanziato 33 miliardi di euro: un tempo erano cifre di una o due finanziarie e ora sono stati gli stanziamenti necessari per contrastare e mitigare l’effetto che l’aumento dei prezzi dell’energia ha avuto soprattutto sui più fragili, sui più deboli. Nella scorsa legge di Bilancio abbiamo approvato un esonero contributivo per i lavoratori dipendenti con retribuzioni inferiori ai 35 mila euro, abbiamo sostenuto i redditi di 28 milioni di italiani tra pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi con un contributo di 200 euro ciascuno.”

Queste le parole del Premier Draghi, che ha poi proseguito svelando gli obiettivi del Governo:

“Ora è importante però mettere in campo misure strutturali per incrementare i salari, per incrementare il netto salariale. Un nostro obiettivo prioritario, come dico da tempo, è ridurre il carico fiscale sui lavoratori a partire dai salari più bassi. Su questo intendiamo intervenire in maniera decisa anche grazie agli spazi che contiamo di trovare all’interno della finanza pubblica, perché non vogliamo che – a seguito di queste decisioni – aumentino i tassi di interesse. In altre parole decidiamo di spendere di più poi ci ritroviamo che li spendiamo di più per tassi di interesse sempre più alti.”

Il Governo è quindi allo studio di soluzioni che non portino a un aumento dei tassi di interesse, si cercherà quindi di far quadrare le spese grazie alle maggiori entrate, evitando scostamenti di bilancio.

Cuneo fiscale 2022: come funziona il nuovo taglio

Nulla è ancora certo, e il governo non si è sbilanciato sulle modalità e tempi di attuazione della misura. Ma potrebbe arrivare presto, con il nuovo decreto aiuti a luglio, l’approvazione di un nuovo taglio sul costo del lavoro, dopo il primo taglio al cuneo fiscale introdotto dal governo Conte sugli stipendi del 2021.

Secondo le ipotesi circolanti, il nuovo taglio potrebbe essere applicato secondo una di queste modalità:

ipotesi 1: taglio provvisorio del 4% sulle ultime 4 buste paga del 2022 per la fascia di lavoratori con reddito fino a 35 mila euro (beneficiari dell’esonero contributivo dello 0.8%). Tradotto: stipendio di settembre, ottobre, novembre e dicembre di circa 70 euro (di media);

taglio provvisorio del 4% sulle ultime 4 buste paga del 2022 per la fascia di lavoratori con reddito fino a 35 mila euro (beneficiari dell’esonero contributivo dello 0.8%). Tradotto: stipendio di settembre, ottobre, novembre e dicembre di circa 70 euro (di media); ipotesi 2: lo stesso taglio, ma per una fascia di lavoratori con reddito limite di 15 o 20 mila euro.

Gli aumenti impatterebbero in questo modo su 4 buste paga 2022:

aumento nella busta paga di settembre 2022

aumento nella busta paga di ottobre 2022

aumento nella busta paga di novembre 2022

aumento nella busta paga di dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio ha chiarito che “ci sarà un intervento prima della fine di luglio che riguarderà prima di tutto mezzi e strumenti per mitigare l’effetto dell’aumento del prezzo dell’energia. I dettagli sono in corso di valutazione, le aree di intervento sono comunque simili a quelle già trattate nel passato – bollette, accise per la benzina e il gasolio -, ma ci saranno anche interventi che sono proporzionati – come la scorsa volta d’altronde – alla ricchezza, al reddito dell’individuo. Le cose sono ancora in discussione e oggetto di valutazione. Alcune di queste valutazioni sono oggettivamente complesse, ma l’intenzione e la determinazione del governo c’è, l’avete verificata: non si spendono 33 miliardi in questa direzione se non ci fosse stata una convinzione del governo a lavorare per aiutare le famiglie italiane a superare questo momento difficile.”

Si attende di conoscere come e se la sforbiciata al cuneo fiscale 2022 sarà introdotta nel prossimo decreto aiuti alla fine di luglio, allo studio del governo Draghi, mentre i cambiamenti strutturali potrebbero arrivare con la nuova Legge di Bilancio.

Di seguito la conferenza stampa del Governo al termine dell'incontro del 12 luglio con i sindacati:









