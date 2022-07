Concorsi Forze Armate 2022: tutti i bandi attivi

Sono diversi i Concorsi Forze Armate previsti per il 2022, finalizzati a incrementare i servizi di sicurezza e di prevenzione a livello locale e nazionale. In questo articolo verrà presentata una lista di tutti i concorsi attivi, in continuo aggiornamento, che riguarderanno:

Guardia di Finanza;

Arma dei Carabinieri;

Esercito;

Marina Militare;

Aeronautica Militare;

Vigili del Fuoco.

Vediamo quindi quali sono i bandi attivi, in continuo aggiornamento, dei Concorsi per le Forze Armate previsti per il 2022, insieme ai requisiti di partecipazione e ad alcuni dettagli sulle prove.

Indice dei contenuti

Concorsi Forze Armate 2022: requisiti

Ogni concorso, soprattutto a seconda delle specializzazioni scelte o del profilo del candidato, sia questo civile o militare, ha i propri requisiti di partecipazione. In questo paragrafo sono sintetizzati dei requisiti che è possibile definire generali per la partecipazione ai concorsi per le Forze Armate. In particolare, sono richiesti:

cittadinanza italiana;

idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non

colposi;

se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Concorsi Forze Armate 2022: come prepararsi

Concorso Vigili del Fuoco, 26 Vice direttori informatici

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022, è stato pubblicato il bando per 26 Vice direttori informatici da assumere nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto agli aspiranti candidati in possesso di una laurea.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Per ulteriori informazioni: Concorso 26 Vice direttori informatici, Vigili del Fuoco: requisiti e prove

Concorso Polizia di Stato, 292 Vice ispettori tecnici

Sono stati pubblicati due nuovi bandi dei Concorsi Polizia di Stato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022, destinati all’assunzione di un totale di 292 unità di personale nel ruolo di vice ispettore tecnico, così suddivisi:

192 posti nel settore di impiego telematica,

nel settore di impiego telematica, 100 posti nel settore accasermamento.

Invio domande

I candidati potranno presentare le proprie candidature utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”) fino alle ore 23.59 del 1 agosto 2022.

Concorsi Polizia di Stato, 292 vice ispettori tecnici: aperti ai diplomati

Concorso Polizia di Stato, 98 Vice ispettori tecnici

La Polizia di Stato ha indetto altri quattro bandi di concorso aperti ai candidati diplomati. Le selezioni pubbliche, per titoli ed esami, sono volte ad assumere 98 unità di personale nel ruolo di Vice ispettore tecnico, da impiegare in diversi settori come indicato di seguito:

24 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego equipaggiamento; 12 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia scientifica;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego polizia scientifica; 12 posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego psicologia;

di vice ispettore tecnico nel settore di impiego psicologia; 50 posti di vice ispettore tecnico nel settore motorizzazione.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2022, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).

Concorsi Vice ispettori tecnici Polizia di Stato, 98 posti: come partecipare

Concorso Allievi Carabinieri, 4189 posti

Pubblicato il bando del nuovo Concorso Allievi Carabinieri 2022, per assumere un totale di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. La procedura di selezione è aperta anche ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età.

I 4189 posti messi a concorso sono distribuiti come di seguito:

2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Invio domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

