Concorsi educatori asilo nido 2022: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nell’anno in corso si prospettano nuove assunzioni grazie alla disposizione di diversi Concorsi educatori asilo nido 2022. Alcuni Comuni hanno disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore educativo culturale, categoria C e di istruttore direttivo educativo-pedagogista, categoria D.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari Comuni per coprire posti di educatori per asilo nido, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione e le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi.

Di seguito un indice dei contenuti:

Concorsi educatori asilo nido 2022: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi educatori asilo nido 2022 dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, entro e non oltre la data di scadenza disposta dai rispettivi bandi, a pena di esclusione:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;

o di uno dei paesi dell’Unione Europea; età non inferiore a 18 anni ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i nati sino all’anno

1985;

1985; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione , per persistente insufficiente rendimento;

, per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

Concorsi educatori asilo nido 2022: prove d’esame

Generalmente le procedure selettive per accedere alla professione di educatore di asilo nido presso gli enti comunali si articolano nelle seguenti prove d’esame:

prova scritta a contenuto teorico: consiste nello svolgimento di un questionario a

risposta multipla oppure domande a risposta sintetica;

a contenuto teorico: consiste nello svolgimento di un questionario a risposta multipla oppure domande a risposta sintetica; prova orale: consiste in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e la capacità, nonché l’attitudine del candidato a svolgere le mansioni inerenti il profilo in oggetto e potrebbe vertere sulle stesse materie previste per la prova scritta. Nel corso della prova orale, in genere, viene anche verificata la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, internet, posta elettronica).

Concorsi educatori asilo nido 2022: testi consigliati





Per la preparazione dei concorsi per educatori di asilo nido 2022 consigliamo i seguenti manuali:

Concorso Educatore Asilo Nido 2020 › Legislazione e storia dei servizi educativi dell’asilo nido

› Teorie pedagogiche e psicologia dell’apprendimento

› Creatività, intelligenza, competenza emotiva e sviluppo psicodinamico

› Metodologie e programmazione didattica, BES e inclusione

› Puericultura, dietetica e igiene

› Diritto amministrativo, pubblico impiego ed enti locali

› Il Nido di infanzia ai tempi del Covid-19 Paolo Ammendola, Carmela Cotrufo, 2020, Maggioli Editore 34.00 € 32.30 €

Il concorso per educatore nell'asilo nido Rosanna Sanny Calvino Docente di discipline giuridiche ed economiche, abilitata presso la SSIS e specializzata nell’attività didattica del sostegno. Formatore e docente universitario a contratto. Ha collaborato con enti pubblici alla gestione di interventi territoriali e di ricerca sulle tematiche delle metodologie didattiche e tecniche di gestione d’aula, politiche scolastiche nella scuola dell’autonomia, sviluppo e valutazione delle competenze. Rosanna Calvino, 2018, Maggioli Editore 24.00 € 22.80 €

Concorsi educatori asilo nido 2022: bandi attivi

Di seguito forniamo un elenco, in continuo aggiornamento, di tutti i bandi di concorso attivi per accedere alla professione di educatore di asilo nido:

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2 posti di istruttore educatore nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale 23 ore settimanali, per l’area servizi alla persona e alla collettività – settore scuola e integrazione minori, con talune riserve.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente on-line entro il 13 luglio 2022 compilando il modulo online.

Scarica il bando

COMUNE DI ASTI

Il Comune di Asti ha attivato una selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di educatore asili nido, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale e concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo contabile e sei posti di funzionario tecnico, categoria D.

I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 8 agosto 2022.

