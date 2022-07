Manca poco al Prime Day 2022: ecco cosa aspettarsi dal colosso dello shopping

Molti hanno già iniziato a cerchiare in rosso sul calendario le date del 12 e 13 luglio 2022. Sarà proprio durante quelle 48 ore che chi nutre grande passione per la tecnologia, ed è iscritto al servizio Prime, avrà modo di acquistare a prezzi davvero convenienti tantissimi articoli del catalogo dell’e-store più famoso del globo.

Gli sconti non riguarderanno unicamente i dispositivi (come lo speaker Echo e la videocamera di sicurezza Blink) e i servizi (da Audible a Kindle Unlimited), coinvolgendo prodotti provenienti da brand famosissimi in ambito tecnologico, da LG a Samsung, da Braun a Xiaomi. E chi lo desidera potrà acquistare anche articoli realizzati da realtà italiane. Che siano Pc, smartphone, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per gli appassionati di palestra o per la casa, le offerte saranno ancora una volta irresistibili.

In realtà, le promozioni sono già iniziate grazie alle offerte “lead-up”, attive dal 21 giugno, sempre rivolte agli iscritti ad Amazon Prime. Si tratta di Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited. A partire dal 1° luglio, fino al 13 del mese, sarà disponibile l’offerta Prime Video/Channels, i cui primi 30 giorni avranno un prezzo davvero irrisorio. Ma la vera sorpresa potrebbe essere un secondo evento Amazon Prime Day, ipotizzato per i mesi di settembre od ottobre. Se questo accadesse, l’ultimo trimestre sarebbe davvero ricco di offerte, considerata anche la presenza del Black Friday e del Cyber Monday.

Qualche dato relativo alle edizioni precedenti

La prima edizione di Amazon Prime Day, organizzata nell’ormai lontano 2015, aveva interessato gli utenti di Stai Uniti, Canada, Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Giappone e Regno Unito. Un’edizione importante è stata quella del 2017, che ha visto l’evento superare per la prima volta la durata delle 24 ore, arrivando a 30. Sempre quell’anno è stato registrato l’enorme successo degli acquisti effettuati via App. Le ore sono divenute 36 nel 2018, edizione che ha portato Amazon a superare la cifra di 1,5 miliardi di dollari di vendite. Dall’anno 2019 l’evento è “spalmato” su due giorni consecutivi, estendendosi per 48 ore consecutive.

Quest’anno potrebbero essere superati i precedenti record e, per quanto concerne i Paesi da cui gli utenti avranno diritto di acquistare, il loro numero ha raggiunto quota 20. Fanno parte del folto gruppo anche Stati come Messico, Singapore, Polonia e Svezia (queste ultime due per la prima volta). Nel prossimo futuro potranno approfittare degli sconti i residenti in Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e India. Amazon è abituata a proporre sconti quotidianamente, e questo potrebbe rendere difficoltoso, per chi si è appena avvicinato al colosso americano, individuare quelli del Prime Day. Fortunatamente, l’azienda ha scelto di adottare dei badge di colore blu/azzurro, e la scritta “Offerta Prime day”, per evidenziare gli articoli in promozione nel corso dell’evento.

Come rimanere aggiornato sui codici sconto Amazon segreti del Prime Day?





Per ricevere a casa i migliori prodotti tecnologici, e non solo, a prezzo ridotto, è importante sapere dove sia possibile trovare i codici sconto segreti dedicati ad Amazon Prime Day. Innanzitutto, punto di riferimento per gli habitué degli acquisti online, e destinazione obbligatoria per chiunque abbia in Amazon l’e-shop preferito è la pagina dedicata ai codici sconto Amazon di Discoup, noto portale di codici sconto e coupon online. Infatti su questa pagina sarà possibile trovare tutti i codici sconto Amazon attualmente attivi e verificati, anche quelli segreti dedicati al Prime Day.

Amazon permette a chi lo desidera di iscriversi al servizio newsletter. La registrazione si rivelerà utile per ottenere aggiornamenti sulle novità in catalogo, e informazioni sulle promozioni attive (o in procinto di esserlo), Prime Day incluso. L’azienda statunitense, sempre attenta a tutto ciò che è innovazione, non poteva rinunciare ad attivare propri account sui principali canali social. E seguendo i post pubblicati gli utenti avranno modo di scovare gli sconti relativi al Prime Day.

Cos’è e quando si terrà il Prime Day?

Al di là di qualche eccezione, Amazon Prime Day è sempre stato programmato per i mesi estivi. Lo stesso accadrà quest’anno, visto che le date fissate sono quelle del 12 e del 13 luglio. Nell’arco di 48 ore si susseguiranno diverse tipologie di promozioni. Alle offerte “Top”, di durata compresa tra le 24 e le 48 ore, si affiancano le offerte “Lampo”, così chiamate per la loro durata limitata (tra le 6 e le 12 ore). Ad aggiungersi sono anche le “Offerte da non perdere”, categoria in cui trovano spazio le migliori promozioni tratte dalle sezioni appena menzionate.

Per usufruire degli sconti è necessario risultare iscritti ad Amazon Prime, ma non è importante esserlo da tempo: fondamentale è solamente attivare l’iscrizione prima dell’inizio dell’evento. Per ottenerla è sufficiente collegarsi alla home page del sito ufficiale Amazon e cliccare su “Iscriviti a Prime”, tasto che appare nella parte alta della pagina, sulla destra. Una volta aperto il menù a tendina, cliccare il tasto giallo contraddistinto dalla scritta “Iscriviti, è gratis per 30 giorni” e seguire le istruzioni.

(Foto di copertina: iStock/Nastasic)









© RIPRODUZIONE RISERVATA