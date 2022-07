Cartelle esattoriali, novità rateizzazione nel Decreto Aiuti: cosa cambia

Presto sarà più semplice richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali. Un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Aiuti (Decreto-legge 17 maggio 2022, numero 50) prevede infatti il raddoppio del limite di debito al di sotto del quale non occorre dimostrare la difficoltà del debitore per chiedere la rateizzazione a 72 rate, che passa da 60 a 120mila euro.

Inoltre, passa da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione, ma il carico non potrà essere di nuovo rateizzato.

La decadenza dalla rateazione che interessa uno o più carichi non andrà a precludere al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità della conversione in legge del Decreto Aiuti sulle cartelle esattoriali, in attesa della conclusione dell’iter di conversione in legge.

Cartelle esattoriali: cosa prevede il Decreto Aiuti

L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti in via di conversione in legge prevede la modifica del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito“, andandone a modificare l’articolo 19 che riguarda appunto la dilazione del pagamento delle cartelle esattoriali.





L’articolo originale prevede che nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la

temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Con la modifica del Decreto Aiuti l’importo viene aumentato a 120.000 euro. Fino a questa cifra sarà quindi possibile richiedere la dilazione dei pagamenti senza necessità di provare l’obiettiva difficoltà.

Un’altra modifica riguarda il comma 3 dell’articolo 19, che viene così riscritto:

“In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può essere nuovamente rateizzato.“

La norma attuale prevede che possa essere richiesta una nuova rateazione dopo la decadenza se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Questa possibilità viene eliminata, poiché viene chiaramente espresso che il carico non può essere nuovamente rateizzato, ma solo per le richieste di rateazione effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova legge.

Tuttavia, la nuova norma precisa che “la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza“.

Cartelle esattoriali: rateizzazione per debiti separati

Con il nuovo emendamento, quindi, si potrà richiedere la rateazione per i singoli carichi, e non per l’intera cartella. Se una cartella contiene ad esempio 3 carichi diversi fino a 120.000 euro ognuno, sarà possibile richiedere tre diverse rateazioni, senza necessità di documentare la situazione di oggettiva difficoltà.

Sarà possibile richiedere fino a un massimo di 72 rate mensili. Resta ferma la possibilità di richiedere che il piano di rateazione preveda, al posto di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

In caso si arrivi al limite di 8 rate non pagate (anche non consecutive) scatta la decadenza dalla rateazione relativa a quel singolo carico, ma sarà possibile richiedere la rateazione degli altri carichi della cartella diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Quali sono le cartelle esattoriali coinvolte

L’articolo 15-bis del Decreto Aiuti prevede che le nuove disposizioni si applichino “esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto“.

Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro il 17 luglio. Solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione quindi la norma inizierà la sua efficacia. Questo vuol dire che, in caso di decadenza dai piani di rateazione la cui richiesta è stata effettuata entro tale data, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate, secondo quanto previsto dalla norma precedente.

Al nuovo piano di dilazione, però, si applicheranno le nuove disposizioni. Questo vuol dire che aumenta il numero di rate non pagate dopo le quali si decade, ma quando sarà intervenuta la decadenza non sarà più possibile richiedere una nuova dilazione.









© RIPRODUZIONE RISERVATA